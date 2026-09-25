Home > देश > 9 करोड़ का इंजेक्शन, बेबस मां के आंसू और जामा मस्जिद में उमड़ा जनसैलाब… मासूम की जिंदगी बचाने को धर्म की दीवारें टूटीं, VIDEO!

9 करोड़ का इंजेक्शन, बेबस मां के आंसू और जामा मस्जिद में उमड़ा जनसैलाब… मासूम की जिंदगी बचाने को धर्म की दीवारें टूटीं, VIDEO!

दिल्ली AIIMS के बाहर SMA टाइप-1 से जूझती मासूम के इलाज के लिए 9 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत थी. अस्पताल के बाहर मां हाथ फैलाए मदद की गुहार लगा रही थी कि तभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात हुई. मदद का कारवां सड़क से होते हुए जामा मस्जिद तक जा पहुंचा और नमाजियों ने दिल खोलकर दान दिया, अब तक की क्राउड फंडिंग से 6.33 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 25, 2026 4:29:46 PM IST

9 करोड़ का इंजेक्शन, बेबस मां के आंसू और जामा मस्जिद में उमड़ा जनसैलाब! मासूम की जिंदगी बचाने को धर्म की दीवारें टूटीं, VIDEO!
9 करोड़ का इंजेक्शन, बेबस मां के आंसू और जामा मस्जिद में उमड़ा जनसैलाब! मासूम की जिंदगी बचाने को धर्म की दीवारें टूटीं, VIDEO!


Jama Masjid Viral Video: राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर एक मां की लाचारी और उसकी गोद में सिसकती मासूम बच्ची का दर्द देख किसी का भी कलेजा पसीज जाए. लेकिन दिल्ली के कंटेट क्रिएटर्स ने इस मां-बेटी की जोड़ी के लिए ऐसा चमत्कार कर दिकाया, जिसकी उम्मीद सिर्फ फरिश्तों से ही की जा सकती है. इस दिल दहला देने वाली घटना की शुरुआत तब हुई जब एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर खलीफा और उनके दोस्तों की नजर अस्पताल के बाहर बैठी एक बेबस मां पर पड़ी, जो अपनी गंभीर रूप से बीमार बच्ची को लेकर मदद की भीख मांग रही थी. जांच करने पर पता चला कि महज कुछ महीने की उस छोटी सी बच्ची को ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ (SMA) टाइप 1 नाम की एक बेहद दुर्लभ और जानलेवा जेनेटिक बीमारी है, जो धीरे-धीरे नसों को कमजोर कर देती है.

डॉक्टरों के मुताबिक इस लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए एक ऐसे इंजेक्शन की जरूरत है जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. एक गरीब परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना असंभव था, जिसके बाद उस मां की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. यह दर्द देखकर इनफ्लुएंसर्स आगे आए और देखते ही देखते छोटा सा कैंपेन एक बड़ा अभियान बन गया. बच्ची के लिए पैसा जुटाने की अपील सड़क से शुरू होकर दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद तक जा पहुंची, जहां लोगों ने जात-पात और धर्म की दीवारों को दरकिनार कर मानवता की मिसाल पेश की और करोड़ों रुपये का चंदा जुटाकर इस मासूम की जिंदगी बचाने की उम्मीद जगा दी. और 9 करोड़ के इंजेक्शन के लिए 6 करोड़ से अधिक की क्राउड फंडिग जमा कराई.

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पानी पीने के लिए भी दूसरों की मोहताज है बेटी

पीड़ित मां ने अपने दर्द को बयां करते हुए बताया कि उसकी बेटी अपना पूरा दिन सिर्फ बिस्तर पर लेटे-लेटे ही बिता देती है, जबकि उसी उम्र के बाकी बच्चे दौड़ते-खेलते और कूदते हैं. हालात इतने बुरे हैं कि बच्ची को पानी का एक घूंट पीने के लिए भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है. मां का सपना सिर्फ इतना है कि उसकी बेटी भी दुनिया के दूसरे बच्चों की तरह हंस-खेल सके और एक दिन उसे दोबारा प्यार से ‘मां’ कहकर पुकारे. इसी उम्मीद ने उसे दर-दर भटकने और लोगों के आगे हाथ फैलाने की हिम्मत दी.

सड़क से लेकर जामा मस्जिद तक ऐसे फैला मदद का कारवां

शुरुआत में इनफ्लुएंसर और उनके दोस्तों ने एम्स के बाहर आने-जाने वाले लोगों से रुककर इस बारे में बात की और मदद की गुहार लगाई. इसके बाद यह कैंपेन दिल्ली की जामा मस्जिद तक पहुंच गया. जुमे की नमाज के ठीक बाद जब लोग मस्जिद से बाहर निकले, तो इन युवाओं ने बच्ची की तस्वीरें और डिटेल्स वाली टी-शर्ट पहनकर लोगों के सामने अपनी बात रखी. साथ ही डिजिटल डोनेशन के लिए क्यूआर कोड (QR Code) भी डिस्प्ले किया गया, ताकि कोई भी अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सके.

धर्म और जाति की दीवारों को तोड़कर आगे आई इंसानियत

इस कैंपेन की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि पीड़ित मां और बच्ची हिंदू हैं, लेकिन जामा मस्जिद के बाहर नमाज पढ़कर निकले लोगों ने बिना किसी भेदभाव के दिल खोलकर दान दिया. किसी ने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे दिए, तो किसी ने बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी. यह नजारा इस बात का सबूत था कि जब किसी मासूम की जान बचाने की बात आती है, तो इंसानियत सभी धर्मों से ऊपर उठ जाती है.

करोड़ रुपये का फंड जुटा, अभी भी मदद की दरकार

सोशल मीडिया और लोगों के आपसी सहयोग से यह कैंपेन देखते ही देखते वायरल हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलाज के लिए जरूरी 9 करोड़ रुपये से ज्यादा के लक्ष्य में से अब तक करीब 6.33 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जुटाई जा चुकी है. हालांकि मंजिल अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुई है, लेकिन छोटे-बड़े योगदानों के जरिए इस बच्ची की जिंदगी बचाने की यह मुहिम आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है.

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Tags: jama masjid
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