Jalpaiguri Bus Accident:कुछ ही सेकंड में लग गई लाशों की ढेर, मंजर देख पुलिस वालों के भी कांप गए रूह, चश्मदीदों की बात सुन फट जाएगा कलेजा

Jalpaiguri Bus Accident: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के उल्लादाबारी इलाके में रविवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ. मूसलाधार और लगातार बारिश के कारण, मैनागुरी-डोमोहानी रूट पर चल रही नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NBSTC) की एक बेकाबू बस एक खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. इस भयानक टक्कर में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 17 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

चश्मदीदों ने बताया क्या हुआ?

शुरुआती जांच और चश्मदीदों के मुताबिक, इलाके में कुछ समय से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे सड़क बहुत फिसलन भरी हो गई थी. बस ड्राइवर ने अचानक कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सीधे खड़े ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया.

घायलों में महिलाएं भी शामिल

घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.हादसे के समय बस में कुल 23 यात्री सवार थे. स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया. सभी घायल यात्रियों, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं थीं, को मलबे से बाहर निकाला गया.

17 लोगों का चल रहा है इलाज

गंभीर रूप से घायल 17 लोगों को तुरंत इलाज के लिए जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.