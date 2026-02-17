Jalgaon News: गालियों और मार-पीट से टूटे छात्र ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल को ठहराया जिम्मेदार

Jalgaon News: जलगांव जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बोडवाड़ के एक किसान परिवार के फार्मेसी स्टूडेंट श्याम प्रभाकर पाटिल ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है. मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में उसने बताया कि कॉलेज प्रिंसिपल योगेश पवार द्वारा सबके सामने PVC पाइप से पीटे जाने और बेइज्जत किए जाने का मानसिक दर्द वह बर्दाश्त नहीं कर सका है. इस मामले में परिवार की शिकायत पर संबंधित प्रिंसिपलों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

श्याम पाटिल जलगांव में पढ़ाई कर रहा था. रविवार (15 तारीख) को उसके दोस्त गांव गए थे और वह अपने कमरे में अकेला था. शाम के करीब उसने फांसी लगाकर जान दे दी. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी हैंडराइटिंग में लिखा नोट जब्त कर लिया है.

लेटर में बेइज्जती का दर्द बयां किया

मरने से पहले लिखे लेटर में श्याम ने बताया है कि प्रिंसिपल ने बिना किसी गलती के सभी टीचरों और दोस्तों के सामने उसे पीटा और गालियां दी. जब वह दोस्तों के बीच लड़ाई में बीच-बचाव करने गया, तो उसके सामने वाले स्टूडेंट ने बाहर के बच्चों को बुला लिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है. उल्टा उसने आरोप लगाया है कि उसे PVC पाइप से पीटा गया. उसने एक दर्दनाक नोट भी लिखा है, “मुझे पता है कि टीचर मारते हैं, लेकिन इतना नहीं.” लेटर के आखिर में उसने अपने दोस्त के नाम एक इमोशनल मैसेज भी लिखा है.

पेरेंट्स का अग्रेसिव रवैया

घटना की जानकारी मिलते ही रिश्तेदार और पेरेंट्स जलगांव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जमा हो गए. उन्होंने इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक केस दर्ज नहीं होता और संबंधित लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है. वे बॉडी को अपने कब्जे में नहीं लेंगे. इस वजह से हॉस्पिटल कैंपस में कुछ देर के लिए टेंशन का माहौल बन गया था. क्लासमेट्स ने भी गुस्सा दिखाया, यह कहते हुए कि प्रिंसिपल की हैरेसमेंट के कारण एक होनहार स्टूडेंट को अपनी जान गंवानी पड़ी है.

इस बीच शुरू में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया था. हालांकि मृतक स्टूडेंट के पिता प्रभाकर पाटिल की कंप्लेंट पर प्रिंसिपल योगेश पवार के खिलाफ रामानंदनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है.