Jalaun Case: गृह कलेश से परेशान महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, हालत नाजुक

जालौन, यूपी से आशीष शिवहरे की रिपोर्ट

Jalaun Case: जालौन जनपद के उरई कोतवाली क्षेत्र से सोमवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां हनुमान मंदिर के पास एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी महिला को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उसे तत्काल कानपुर रेफर कर दिया।

पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद

घटना में घायल महिला की पहचान 45 वर्षीय सुमन राजपूत के रूप में हुई है। सुमन की शादी एट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसोब निवासी राजेंद्र राजपूत से हुई थी। बताया जाता है कि राजेंद्र को शराब पीने की लत थी और इसी कारण पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। घरेलू कलह और झगड़ों से परेशान होकर सुमन अपने मायके कुईया रोड, उरई में अपने भाई विनोद राजपूत के साथ रह रही थी।

पति के इस व्यवहार से आहत सुमन

सोमवार को राजेंद्र अपनी ससुराल आया, जहां उसका पत्नी सुमन से विवाद हो गया। गुस्से में राजेंद्र घर छोड़कर चला गया और जाते-जाते जमीन बेचने की धमकी भी दी। पति के इस व्यवहार से आहत सुमन भी उसके पीछे-पीछे घर से बाहर निकल आई। दोनों के बीच हनुमान मंदिर के पास फिर से कहासुनी होने लगी। बहस के दौरान पति के वहां से चले जाने के बाद दुखी और आहत सुमन ने आवेश में आकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगा ली।

गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया

देखते ही देखते महिला आग की लपटों से घिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और साहस दिखाते हुए किसी तरह आग बुझाई। तुरंत ही सूचना पुलिस को दी गई और महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को नाजुक बताते हुए उसे उच्चस्तरीय इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया।

इस घटना की खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोगों की भीड़ अस्पताल और मंदिर के पास जुट गई। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से पति-पत्नी के बीच कलह चल रही थी। शराब की लत और आए दिन के विवाद ने आखिरकार इस दर्दनाक घटना को जन्म दिया।

मामले की जांच है जारी

वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद की भी जानकारी एकत्र की जा रही है। फिलहाल महिला का इलाज कानपुर में जारी है और उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि घरेलू विवाद और नशे की आदतें परिवार को किस हद तक बर्बादी की ओर धकेल सकती हैं। आसपास के लोग अब यही दुआ कर रहे हैं कि सुमन की जान बच सके।