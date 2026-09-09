Jalandhar Bypass Protest: अंबेडकर प्रतिमा की बेअदबी पर लुधियाना में बवाल, 3:50 घंटे धरने के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन

Ludhiana Ambedkar Statue Protest: लुधियाना के जालंधर बाईपास चौक पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को बदमाशों ने तोड़ दिया, जिससे हंगामा मच गया. खबरों के मुताबिक, एक अनजान आदमी ने मूर्ति के गले में जूतों की माला डाल दी. यह घटना 5 सितंबर 2026 की है. जैसे ही आस-पास के लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, इलाके में तनाव फैल गया. इस घटना से वाल्मीकि समुदाय में बहुत गुस्सा है. गुस्साए लोग मंगलवार 8 सितंबर 2026 को जालंधर बाईपास चौक पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया.

जालंधर की तरफ ट्रैफिक रुक गया

दोनों तरफ गाड़ियां रोक दी गईं, जिससे जालंधर की तरफ ट्रैफिक रुक गया. मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के MLA के खिलाफ लोगों ने विरोध किया. उन्होंने AAP सरकार के खिलाफ नारे लगाए. देर रात विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ.

वाल्मीकि समुदाय ने इस घटना के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे इसका विरोध करेंगे. तनाव के बीच पुलिस ऑफिसर समीर वर्मा पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया. इसके बावजूद वाल्मीकि समुदाय ने हार नहीं मानी और विरोध जारी रखा.

ADCP-1 समीर वर्मा ने क्या कहा?

ADCP-1 समीर वर्मा: यह मामला अभी हमारे ध्यान में आया है. कुछ शरारती तत्वों ने जालंधर बाईपास पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर जूतों की माला पहनाई. हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे गिरफ्तार करेंगे. यह मामला हमारे ध्यान में इसलिए भी आया क्योंकि पुलिस ने जांच की और बताया कि वे कांच लगाने का काम कर रहे थे. DC के ऑफिस को भी एक लेटर भेजा गया है.

पुलिस FIR दर्ज करेगी

DCP आलम: हमें बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अपमान की शिकायत मिली है और हम FIR दर्ज कर रहे हैं. FIR दर्ज करने के बाद हमने अपनी टीमें भेज दी हैं. हम स्मार्ट सिटी में लगे कैमरों की भी जांच कर रहे हैं और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं. यह घटना 5 सितंबर को हुई थी. कैमरे पहले से लगे हुए हैं. हम और भी लगाएंगे. रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं.