Jaishankar ने राहुल गांधी को उठा-उठाकर पटका, चाइना गुरु को दिया ऐसा जवाब, जबान पर नहीं लाएंगे चीन का नाम

Jaishankar on Rahul Gandhi: चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पर राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। आज एस जयशंकर ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि, मुझे पता है कि चीन और पाकिस्तान करीब है, लेकिन ये हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है। बल्कि ये बहुत पहले से होता आया है। इसके अलावा, विदेश मंत्री ने राहुल गांधी को चाइना गुरु कहकर सम्बोधित किया।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा था। इसको लेकर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए खतरा बनती जा रही है। भारतीय विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि चीनी मदद से पाकिस्तानी वायुसेना का कायाकल्प किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान की सेनाएं एक हैं। पाकिस्तानी अधिकारी चीन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह इस समय खतरनाक है। यह देश के लिए खतरनाक है।

