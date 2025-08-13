Home > देश > Jaisalmer News: पाक हैंडलर को भेजी सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, 8 दिन पहले पकड़ा गया था

Jaisalmer News: पाक हैंडलर को भेजी सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, 8 दिन पहले पकड़ा गया था

Jaisalmer Report: DRDO गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद (32) को मंगलवार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, पाक हैंडलर को सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लीक करने और भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 13, 2025 16:06:00 IST

Pak Spy Jaisalmer: पाक हैंडलर को भेजी सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, 8 दिन पहले पकड़ा गया था
Pak Spy Jaisalmer: पाक हैंडलर को भेजी सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, 8 दिन पहले पकड़ा गया था

जैसलमेर सेराजत व्यास की रिपोर्ट 

DRDO गेस्ट हाउस मैनेजर के मोबाइल से मिले अहम राज

Jaisalmer Report:  जैसलमेर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद (32) को मंगलवार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। महेंद्र प्रसाद के पास से मिले 2 मोबाइल फोन की जांच में पाकिस्तानी हैंडलर को भारतीय सेना की खुफिया जानकारियां भेजने की पुष्टि हुई है वही इसके बाद पुलिस सीआईडी (सिक्योरिटी) इंटेलिजेंस ने यह कार्रवाई की। 

4 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियों ने महेंद्र प्रसाद को DRDO के गेस्ट हाउस से पकड़ा था

उस पर पाकिस्तानी हैंडलर को अपने मोबाइल के माध्यम से सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण जानकारियां भेजने का शक था, जैसलमेर में पूछताछ के बाद उसे जयपुर ले जाया गया था यहां मोबाइल फोन की तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर मामला दर्ज (शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत) कर गिरफ्तार किया गया।  पुलिस सीआईडी (सिक्योरिटी) के आईजी डॉ. विष्णुकांत ने बताया- राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस राष्ट्रविरोधी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।  डीआरडीओ गेस्ट हाउस चांधन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में संविदा कर्मी महेन्द्र प्रसाद पुत्र चनीराम मैनेजर के पद पर कार्यरत था। आरोपी पल्यूं, अल्मोड़ा, उत्तराखंड का रहने वाला है।

 OCI Card New Rules: अपराधियों की भारत में No Entry…भारत सरकार ने OCI कार्ड नियमों को किया सख्त, जाने किन लोगों का अब रद्द होगा…

 पाक हैंडलर को सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लीक करने और भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है

महेंद्र प्रसाद जैसलमेर की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्थित DRDO के गेस्ट हाउस में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। इस दौरान वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कॉन्टैक्ट में था। फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में मिसाइल व अन्य हथियारों के परीक्षण के काम के लिए आने वाले डीआरडीओ वैज्ञानिकों व भारतीय सेना के अधिकारियों के आने-जाने के संबंधित गोपनीय सूचनाएं पाक हैडलर को उपलब्ध करवा रहा था। पुलिस सीआईडी (सिक्योरिटी) के आईजी डॉ. विष्णुकांत ने बताया- संदिग्ध महेन्द्र प्रसाद से सिक्योरिटी एजेंसियों ने संयुक्त पूछताछ करने और उसके मोबाइल की तकनीकी परीक्षण करवाने पर डीआरडीओ व भारतीय सेना से संबंधित संवेदनशील सूचनाएं पाक हैडलर उपलब्ध करवाना पाया गया।  राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र जासूसों की रडार पर रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे लंबी 1070 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तीन बड़े एयरबेस हैं और कई सैन्य ठिकाने।

पाक खुफिया एजेंसी का टारगेट होता है कि सीमावर्ती क्षेत्र की हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से हासिल हो। श्रीगंगानगर के हिंदुमलकोट से लेकर बाड़मेर के बाखासर तक भारतीय खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर रहती हैं। जासूस इन क्षेत्रों की जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों से शेयर करते पकड़े गए हैं। बॉर्डर के इलाकों में संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है।

 CM Yogi: योगी सरकार ने सदन के पटल पर रखा श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025

Tags: 15th augustIndia-Pakistan borderNational Securitypakistani spy in india
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चे टमाटर खाने के 5 बडे़ फायदे

August 13, 2025

कम करना चाहते है वजन तो इन चीजों से आज...

August 13, 2025

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025
Jaisalmer News: पाक हैंडलर को भेजी सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, 8 दिन पहले पकड़ा गया था

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jaisalmer News: पाक हैंडलर को भेजी सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, 8 दिन पहले पकड़ा गया था

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jaisalmer News: पाक हैंडलर को भेजी सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, 8 दिन पहले पकड़ा गया था
Jaisalmer News: पाक हैंडलर को भेजी सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, 8 दिन पहले पकड़ा गया था
Jaisalmer News: पाक हैंडलर को भेजी सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, 8 दिन पहले पकड़ा गया था
Jaisalmer News: पाक हैंडलर को भेजी सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, 8 दिन पहले पकड़ा गया था
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?