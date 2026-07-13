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आयुषी शर्मा का ‘भाई’ बलराम से था अफेयर, मां की करतूत का भी चौंकाने वाला वीडियो आया सामने!

बताया जा रहा है कि मां की तुलना में आयुषी शर्मा अपनी दादी की बात अधिक मानती थी और चचेरा भाई बलराम उसका गार्जियन था.

By: JP Yadav | Published: July 13, 2026 11:49:01 AM IST

आयुषी शर्मा का 'भाई' बलराम से था अफेयर, मां की करतूत का भी चौंकाने वाला वीडियो आया सामने!
आयुषी शर्मा का 'भाई' बलराम से था अफेयर, मां की करतूत का भी चौंकाने वाला वीडियो आया सामने!


राजस्थान की राजधानी जयपुर में मां की हत्या की आरोपी आयुषी शर्मा को लेकर जांच के दौरान नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब मामा राकेश शर्मा  ने चचेरे भाई बलराम पर आयुषी को प्रेमजाल या ब्लैकमेल में फंसाने का आरोप लगाया है. मामा राकेश शर्मा का कहना है कि नीरजा शर्मा की हत्या के दिन से ही फरार चल रहे बलराम को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच की मांग की है. उनका कहना है कि बलराम ने ही आयुषी को प्रेमजाल में फंसाकर उससे यह हत्याकांड करवाया है. इससे पहले राकेश शर्मा ने आरोप लगाया था कि अप्रैल 2025, में आयुषी शर्मा ने अपने चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर बीमार पिता विजय शर्मा की भी हत्या की थी. यह अलग  बात है कि मां की हत्या की आरोपी आयुषी ने पुलिस हिरासत में इस बात से साफ मना कर दिया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है. 

आरोपी की मां नीरजा शर्मा के भाई और आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने नया दावा करके सनसनी फैला दी है कि आयुषी के चचेरे भाई बलराम ने उसको अपने प्रेम में फंसा रखा था या किसी वीडियो के जरिये ब्लैकमेल करता था. आयुषी ने अपनी मां की हत्या बलराम के ही कहने पर की. इतना ही नहीं बलराम ने ही आयुषी की हत्या का पूरा प्लान बनाया और उसमें आयुषी को शामिल किया. राकेश शर्मा की मानें तो आयुषी अपनी मां की हत्या में शामिल होने के लिए कैसे राज़ी हुई? यह जांच का विषय है. उन्होंने यह तो स्वीकार किया है कि आयुषी और बलराम के बीच काफी नजदीकी थी. 

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मां के परेशान करने पर हुई पिता की मौत

वहीं, पुलिस पूछताछ में आयुषी शर्मा ने बड़ा ही सनसनीखेज दावा किया है. उनके मुताबिक, आयुषी शर्मा ने पुलिस को कुछ वीडियोज दिखाए हैं. इनमें आयुषी की मां नीरजा शर्मा पिता विजय वशिष्ठ को मारती दिखा दिखाई दे रही है. आयुषी का कहना है कि उसकी मां नीरजा शर्मा ने उसके पिता विजय शर्मा का इतना परेशान किया कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया. आयुषी ने बताया कि वह  नौकरी और संपत्ति इसलिए पाना चाहती था क्योंकि उसे लगता था कि वो सबकुछ उसके पिता का है, क्योंकि उसके पिता विजय शर्मा उससे बहुत प्यार करते थे. 

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सीसीटीवी फुटेज से खुला राज़

आरोप है कि पिछले दिनों राजस्थान के जयपुर में सरकारी नौकरी और करोड़ों रुपये की संपत्ति के लालच में बेटी आयुषी शर्मा ने अपनी विधवा मां की हत्या करवा दी. कथित तौर पर सुपारी देकर वारदात को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच ने पूरा मामला उजागर कर दिया.

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Tags: rajasthan news
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