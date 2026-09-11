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Jaipur Murder Case: आखिर घर में पत्नी और 3 बेटियों ने ऐसा क्या किया… 5 मिनट में बिछ गईं 4 लाशें

Jaipur Murder Case: जयपुर के करधनी इलाके में पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी और तीन बेटियों की ईंटों से वार कर निर्मम हत्या कर दी. इसके बाद वह फरार हो गया.

By: JP Yadav | Published: September 11, 2026 3:14:22 PM IST

Jaipur Murder Case: आखिर घर में पत्नी और 3 बेटियों ने ऐसा क्या किया... 5 मिनट में बिछ गईं 4 लाशें
Jaipur Murder Case: आखिर घर में पत्नी और 3 बेटियों ने ऐसा क्या किया... 5 मिनट में बिछ गईं 4 लाशें


Jaipur Murder Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर में पत्नी और 3 बेटियों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. इस हत्याकांड के बाद से आरोपी पति मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पुलिस में मामले की जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही पुलिस की कई टीमें लगातार आरोपी पति की तलाश में दबिश दे रही हैं. पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस खौफनाक वारदात के पीछे पारिवारिक कलह को वजह माना जा रहा है. पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) प्रशांत किरण ने मीडिया को पूरी वारदात की आधिकारिक जानकारी दी है और बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है.

पूरा मामला जयपुर के करधनी थाना इलाके के गोविंदपुरा क्षेत्र का है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घर के मुखिया आरोपी राहुल झा ने बेहद क्रूरता के साथ अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या कर दी.हत्याकांड को बेहद वीभत्स अंदाज में अंजाम दिया गया. राहुल झा ने घर में रखे ब्लॉक से बनाई गई निर्माण सामग्री के टुकड़ों यानी ईंट से चारों के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए गए. राहुल के जोरदार वार के चलते चारों जमीन पर गिर गए और खून ज्यादा बहने की वजह से चारों की मौत हो गई.  

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लड़कियों की उम्र 17 से 23 के बीच

जान गंवाने वालों में राहुल झा की पत्नी के अलावा उसकी तीन बेटियां शामिल हैं. बेटियों की  उम्र 17 से 23 साल के बीच बताई जा रही है. घर के भीतर हत्याकांड का पता पहले पड़ोसियों को चलता. घर में घुसे खून से सनी लाशें मिलने के बाद आसपास के पड़ोसियों और पूरे इलाके में भारी दहशत का माहौल बन गया है.

फॉरेंसिक टीम ने की जांच 

वहीं, वारदात की सूचना मिलते ही करधनी थाना पुलिस तुरंत भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची.साक्ष्य जुटाने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया, जो घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कर रही है.

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Tags: Jaipur News
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