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Jaipur Crime: जयपुर में ‘धूम 3’ स्टाइल में मूर्ति चोरी, पुलिस बनी ‘सिंघम’; Google Search से पकड़ा गया चोर

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी को शक था कि मंदिर में स्थापित सदियों पुरानी अष्टधातु की मूर्ति पर कीमती नीलम पत्थर जड़ा हुआ है. इसी लालच में उसने 5 जून की रात बिजली गुल होने का फायदा उठाकर मूर्ति चुरा ली.

By: Divyanshi Singh | Published: June 20, 2026 2:27:46 PM IST

जयपुर पुलिस ने चोर को कैसे पकड़ा?
जयपुर पुलिस ने चोर को कैसे पकड़ा?


Jaipur Crime: जयपुर के आमेर थाना इलाके के साईबाद गांव में प्राचीन लक्ष्मीनारायण मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी होने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. छह महीने तक ऑनलाइन मूर्तियों की कीमतों और उनमें छिपे कीमती पत्थरों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद, आरोपी ने चोरी की साजिश रची और उसे अंजाम दिया. पुलिस ने 14 दिन के अंदर केस सुलझा लिया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है.

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी को शक था कि मंदिर में स्थापित सदियों पुरानी अष्टधातु की मूर्ति पर कीमती नीलम पत्थर जड़ा हुआ है. इसी लालच में उसने 5 जून की रात बिजली गुल होने का फायदा उठाकर मूर्ति चुरा ली. चोरी के बाद आरोपी मूर्ति को अपने खेत में ले गया और कथित नीलम की तलाश में उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए. जब ​​उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने बचे हुए नीलम को खेत में दबा दिया.

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आरोपी कैसे पकड़ा गया?

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए एक SIT बनाई. मामले के धार्मिक महत्व के कारण, गांव वाले चोरी के खिलाफ विरोध कर रहे थे. इस बीच, पुलिस ने टेक्निकल जांच का सहारा लिया. जांच टीम ने करीब 500 CCTV फुटेज स्कैन किए और 1,000 से ज़्यादा मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की और आरोपी को ट्रैक किया.

6 महीने तक गूगल पर सर्च किया

जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की इंटरनेट एक्टिविटीज़ के बारे में अहम सुराग मिले. पता चला कि वह पिछले पांच-छह महीनों से पुरानी मूर्तियों की कीमत, बिक्री और उनमें छिपे कीमती पत्थरों के बारे में जानकारी के लिए गूगल पर सर्च कर रहा था. इससे पुलिस को शक हुआ और पूछताछ में पूरा मामला सामने आया.

हैरानी की बात है कि घटना के बाद, आरोपी शक से बचने के लिए गांव में विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेता रहा और पुलिस की कार्रवाई पर नज़र रखता रहा. उसकी जानकारी के आधार पर, पुलिस ने एक खेत में दबी मूर्ति के अवशेष बरामद किए. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी किसी बड़े मूर्ति तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़ा है.

Tags: Jaipur Crime
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