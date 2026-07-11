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सिया गोयल से भी ‘क्रूर’ निकली आयुषी, मम्मी-पापा दोनों को मार डाला! लव अफेयर नहीं क्या है मर्डर का कनेक्शन

Ayushi Sharma: रिश्तेदार का यह भी दावा है कि आयुषी का फरार चचेरा भाई बलराम इन दोनों घटनाओं का मास्टरमाइंड है.

By: JP Yadav | Published: July 11, 2026 8:24:57 PM IST

सिया गोयल से भी 'क्रूर' निकली आयुषी, मम्मी-पापा दोनों को मार डाला! वजह पर यकीन करना होगा मुश्किल
सिया गोयल से भी 'क्रूर' निकली आयुषी, मम्मी-पापा दोनों को मार डाला! वजह पर यकीन करना होगा मुश्किल


Ayushi sharma: पुणे का केतन अग्रवाल मर्डर केस अब तक सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें मंगेतर सिया गोयल आरोपी है,  लेकिन अब उससे भी बड़ा केस सामने आ गया है. राजस्थान की राजधानी जयपुर बेटी पर आरोप है कि उसने लालच में आकर माता-पिता दोनों को मार डाला. मां की हत्या के आरोप में युवती की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद नया मोड़ आ गया है. करीबी रिश्तेदार का आरोप है कि युवती सिर्फ मां की ही नहीं बल्कि पिता की भी हत्या की है.जयपुर में आयुषी शर्मा (23) को अपनी मां नीरज शर्मा (45) की मौत के मामले में गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिन बाद अब एक रिश्तेदार ने उसके पिता की मौत पर भी शक जताया है. इसमें रिश्तेदार बलराम मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड है.

यहां पर बता दें कि एक सप्ताह पहले जयपुर के प्रताप नगर में तेज रफ़्तार SUV से कुचलकर नीरज शर्मा की मौत हो गई थी. आरोप है कि यह हत्या उनकी बेटी आयुषी ने ही करवाई थी. अब नीरज के भाई राकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि आयुषी अपने पिता विजय शर्मा की मौत में भी शामिल थी. इस खुलाने से परिवार के साथ पुलिस को भी हैरान और परेशान कर दिया है. 

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राकेश शर्मा ने HT को बताया कि आयुषी एक मिलनसार और देखभाल करने वाली लड़की थी.इसके साथ ही परिवार की बड़ी संतान होने के नाते उसे ही परिवार की संपत्ति मिलनी थी. नीरज शर्मा का आरोप है कि चचेरे भाई बलराम ने उसे बहलाया-फुसलाया और प्रभावित किया. इसके बाद आयुषी को बलराम ने उसकी मां की हत्या की साजिश में शामिल कर लिया. इन आरोपों पर प्रताप नगर के SHO पूरणमल यादव ने HT को बताया कि राकेश शर्मा के आरोपों की पुलिस जांचच कर रही है. सभी मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. 

क्या-क्या कहा राकेश शर्मा ने

राकेश ने मीडिया को जानकारी दी कि उनके जीजा विजय शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर थे. उनकी मौत ने हैरान कर दिया और परिवार के लोगों को भी लगा कि मौत स्वाभाविक नहीं थी और उन्होंने पुलिस से इसे एक संभावित साज़िश के तौर पर जांचने का आग्रह किया.

दो साल पहले ही साजिश रची गई थी!

 राकेश के अनुसार, विजय शर्मा को जुलाई 2024 में ब्रेन हैमरेज हुआ था. इलाज के दौरान ही आयुषी और बलराम ने परिवार को बताया कि एक सीनियर डॉक्टर ने बेहतर देखभाल के लिए उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी है. इसके बाद उन्होंने विजय को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। राकेश का दावा है कि लगभग तीन महीनों तक परिवार को यह नहीं बताया गया कि विजय को किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है या वह कहां हैं?

पिता की भी कर डाली हत्या

वहीं, जब नीरज ने विजय के बारे में पूछा तो आयुषी ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि उनका इलाज दिल्ली रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है. अपनी खराब सेहत के कारण नीरज उनसे मिलने नहीं जा सकें. बाद में परिवार को बताया गया कि विजय की हालत बिगड़ गई है और उन्हें दूसरे प्राइवेट अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में शिफ्ट कर दिया गया है. हैरत की बात यह है कि जब रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि उनके ज़्यादातर अंग बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं. अप्रैल 2025 में विजय को घर लाया गया और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई.

सरकारी नौकरी मिलने का था लालच

राकेश का आरोप है कि आयुषी को शुरू में लगा था कि पिता की मौत के बाद उन्हें ‘कम्पैशनेट ग्राउंड्स’ (दया के आधार पर) पर सरकारी नौकरी मिल जाएगी. यह अलग बात है कि उन्होंने सिर्फ़ 12वीं तक पढ़ाई की थी, इसलिए परिवार के सदस्यों ने सलाह दी कि नौकरी नीरज को मिलनी चाहिए ताकि आयुषी और उनके 16 साल के दिव्यांग भाई की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. राकेश ने कहा कि नीरज की नियुक्ति से आयुषी नाराज़ हो गई थी.

कैसे की विजय शर्मा की हत्या?

3 जुलाई को नीरज अपने घर से लगभग 100 मीटर दूर मॉर्निंग वॉक पर थीं, तभी कथित तौर पर एक SUV ने उन्हें टक्कर मार दी. अगले दिन राकेश ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस हफ़्ते आयुषी समेत पांच आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया.आरोप है कि बलराम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करने के लिए 7 लाख रुपये का इंतज़ाम किया और यह पैसा सह-आरोपी हेमंत को सौंप दिया. बलराम अभी भी फ़रार है.

एक बार पहले भी कोशिश की थी पिता को मारने की

वहीं,पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि आयुषी ने हत्या से लगभग एक महीने पहले भी SUV से टक्कर मारकर नीरज की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा ट्रैफ़िक होने के कारण उसने अपना प्लान छोड़ दिया था। राकेश ने यह भी आरोप लगाया कि हत्या से कुछ दिन पहले आयुषी ने अपने घर पर दोस्तों के एक ग्रुप के साथ काला जादू किया था. पुलिस इन दावों की जांच कर रही है और CCTV फुटेज देख रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां कौन-कौन मौजूद था और क्या उस जमावड़े का इस अपराध से कोई संबंध है.

Tags: rajasthan news
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