Jaipur Factory Fire Blast: जयपुर पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके से कांपा पूरा इलाका, 3 लोगों की हुई मौत

Jaipur Factory Fire Blast: राजस्थान की राजधानी जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका और आग लगने की घटना सामने आई है. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

धमाके की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. फैक्ट्री के अंदर कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है.

मृतकों की संख्या कितनी है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक तीन शव बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि कुल मिलाकर पांच या उससे ज्यादा लोगों की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है. हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी आंकड़े की पुष्टि नहीं की गई है.

घटना स्थल से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में फैक्ट्री का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह जला हुआ दिखाई दे रहा है. चारों ओर धुआं और मलबा फैला हुआ है, जो हादसे की भयावहता को दर्शाता है.

देश में बढ़ते आग हादसों पर चिंता

ये घटना हाल के दिनों में देश में हुए कई बड़े आग हादसों की कड़ी में एक और दुखद मामला है. हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक स्टील प्लांट में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई थी. इसके अलावा गाजियाबाद और दक्षिण दिल्ली में भी बड़े अग्निकांड सामने आ चुके हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हुई.

बढ़ते हादसों का आंकड़ा

रिपोर्टों के अनुसार, साल 2019 के बाद से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आग से जुड़े हादसों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं. ये आंकड़े औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.