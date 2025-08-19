Jaipur Crime: पत्नी बनी कसाई! पहले काटा पति का गला, फिर ई-रिक्शा में घुमाई लाश, CID और Webseries देखकर बनी राक्षसनी

मोहम्मद रजा उल्लाह की रिपोर्ट, Jaipur Crime News: कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके में हुए मनोज हत्याकांड का जयपुर साउथ जिला पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके दोस्त सहित अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनोज की गला काटकर हत्या कर दी थी। डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि मामले में मुहाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी संतोष देवी मोहित और ऋषि को गिरफ्तार किया है।

प्लानिंग बनाकर की हत्या

उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी पिछले काफी दिनों से मनोज को मारने की प्लानिंग बना रही थी। रेकी और हत्या के समय काम में लेने के लिए नए मोबाइल और सिम का भी उपयोग किया। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी ने ही मारपीट और शक से परेशान होकर अपने दोस्त ऋषि श्रीवास्तव के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची, उन्होंने बताया कि आरोपियों ने अपने दोस्त मोहित शर्मा के साथ मिलकर प्लान बनाकर मृतक का ई-रिक्शा मालपुरा गेट से किराए पर इस्कॉन मंदिर जाने के लिए करके सुमेर नगर इलाके में सुनसान जगह से अन्य सवारी लेने के बहाने लाकर पहले से मौजूद ऋषि के साथ मिलकर धारदार ब्लेड से मनोज का गला काट दिया।

जाने पूरा मामला

वर्मा ने बताया कि आरोपियों ने गूगल पर हत्या करने के लिए तरीके और हत्या से बचाव और सजा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर रेकी की। वर्मा ने बताया कि सुनसान जगह पर किसी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा होने की वजह से पुलिस को परेशानी हुई। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी IPS आदित्य काकडे के सुपरविजन और थानाधिकारी गुर भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के हंसराज, ओमप्रकाश डोबर और राजेश की रही विशेष भूमिका रही। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

