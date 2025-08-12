Jaipur Crime News: जयपुर में गोलियों की गूंज, पुराने विवाद ने बना दी रात खौफनाक

मोहम्मद रजा उल्लाह की रिपोर्ट, Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर में देर रात फायरिंग की एक बड़ी घटना सामने आई है। मानसरोवर थाना क्षेत्र के वंदे मातरम रोड स्थित चारबाग गार्डन रेस्टोरेंट के पास गोली लगने से पाली निवासी युवक हर्षवर्धन घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।थाना प्रभारी (सीआई) लखन खटाना ने बताया कि यह घटना पुराने विवाद का नतीजा है। हर्षवर्धन के साथी खुशहाल का भांकरोटा निवासी लोकेन्द्र गुर्जर से कुछ समय पहले विवाद हुआ था, जो बाद में शांत हो गया था। लेकिन दो-तीन दिन पहले यह विवाद फिर से बढ़ गया और दोनों ने एक-दूसरे को देख लेने की धमकी दी थी।

चारबाग इलाके में फायरिंग

बीती रात दोनों पक्ष अपने साथियों के साथ वंदे मातरम सर्किल पर पहुंचे। वहां पहले कहासुनी हुई, जो देखते-देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान लोकेन्द्र ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल निकालकर गोली चला दी, जो हर्षवर्धन के कंधे में जा लगी। गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वारदात के बाद लोकेन्द्र अपने साथियों के साथ कार में बैठकर भांकरोटा की ओर भाग गया। इसी दौरान भांकरोटा थाने में तैनात कांस्टेबल प्रवीण की नजर गाड़ी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत गाड़ी को रोककर आरोपी लोकेन्द्र को पकड़ लिया और वाहन जब्त कर लिया। जांच में पता चला कि फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल उसके पिता बनवारी गुर्जर की लाइसेंसी है।

क्या है पूरा मामला

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, हथियार के लाइसेंस संबंधी नियमों के तहत भी जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसरोवर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से फायरिंग और आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है। इस वजह से लोगों में डर का माहौल है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा। पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और विवाद की पृष्ठभूमि की भी जांच कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।