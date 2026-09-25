Jaipur Crime: गैरमर्द से पत्नी घर पर ही बनाती थी संबंध, टोकने पर पति की करती थी बेल्ट से पिटाई; ‘उसे तो मरना ही था’

Jaipur Crime: राजस्थान की लेडी डॉन सीमा चौधरी उर्फ मिंटू की हत्या का रहस्य डेढ़ साल सामने आया तो परिजन के साथ पुलिस के भी होश उड़ गए.लेडी डॉन मिंटू की हत्या की जांच में जुटी पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब आरोपी बेटे की एक गलती से सारी कहानी सामने आ गई. सामने आया की राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके की रहने वाली मिंटू चौधरी उर्फ मिंटू डॉन की हत्या उसके पति और अपनी जवान बेटे ने ही की थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति लालाराम और बेटे हरिओम अरेस्ट कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है.

डेढ़ साल बाद 90 फीट गहरे कुएं से मिला कंकाल

पुलिस जांच से खुलासा हुआ है कि पति लालाराम और बेटे हरिओम पहले तो लेडी डॉन मिंटू की गला घोंटकर हत्या की. इसके बाद उसके शव को उसी के ऑटो में रखकर करीब 4 किलोमीटर दूर लेकर गए और कुएं में फेंक दिया गया.

कैसे खुला हत्या का रहस्य

हत्याकांड का खुलासा बेटे हरिओम की एक गलती से हुआ. दरअसल, शराब के नशे में धुत बेटे हरिओम ने एक शख्स के सामने हत्या का जिक्र किया था. मुखबिर के जरिये यह बात पुलिस तक पहुंची तो पति लालाराम और उसके बेटे हरिओम को ह‍िरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और सच उगल दिया. इसके बाद पुल‍िस की टीम कुएं तक पहुंची. एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम ने कुएं से एक कंकाल बरामद किया. परिजन ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान मिंटू चौधरी के रूप में की है.

क्यों की हत्या?

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पति लालराम को शक था कि पति मिंटू के गैरमर्द से अवैध संबंध हैं. इसके अलावा मिंटू का अपने पति और बच्चों के साथ मारपीट को लेकर भी लंबे समय से विवाद चल रहा था. लेडी डॉन के नाम से मशहूर मिंटू के खिलाफ जयपुर के अलग-अलग 11 थानों में हत्या और मारपीट समेत कई मामले दर्ज थे. इसके साथ ही पति लालाराम के खिलाफ भी 2 केस दर्ज हैं. पति शराब का ठेका चलाता है, जबकि मिंटू का बेटा हरिओम ऑटो चलाता था.

कैसे हुआ पिता-पुत्र पर शक

27 मई 2025 से लेडी डॉन मिंटू चौधरी उर्फ सीमा चौधरी घर से लापता थी. इसके साथ ही उसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था. करीब 2 महीने होने पर 21 जुलाई 2025 को उसके बेटे हरिओम चौधरी ने थाने में मां की गुमशुदगी दर्ज कराई. हैरानी की बात यह है कि पति और बेटे ने मिंटू चौधरी के बारे में दोबारा कभी पुलिस से पूछने तक नहीं आए कि कुछ पता. इसके बाद पुलिस को दोनों पर शक था. पूछताछ में पति लाला राम ने बताया कि पत्नी मिंटू चौधरी घर पर मारपीट और गाली-गलौज करती थी. विरोध करने पर पति को भी बेल्ट से पीटा जाता था. उस पर अवैध संबंध का शक था. बताया जाता है कि पति की मौजूदगी में ही मिंटू चौधरी घर पर गैरमर्द के साथ आती थी और संबंध बनाती थी.