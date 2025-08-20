Home > देश > Jaipur Crime:दो सगे भाई का शव कार में मिला, शरीर पर चोट के निशान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Jaipur News: राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गलता गेट थाना क्षेत्र के नागतलाई इलाके में मंगलवार शाम लापता हुए दो सगे भाइयों के शव घर से महज 20 मीटर दूर एक बंद पड़ी XUV गाड़ी से बरामद हुए। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय अनस और 5 वर्षीय अहसान के रूप में हुई है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 20, 2025 07:52:00 IST

मोहम्मद रजा उल्लाह की रिपोर्ट, Jaipur News: राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गलता गेट थाना क्षेत्र के नागतलाई इलाके में मंगलवार शाम लापता हुए दो सगे भाइयों के शव घर से महज 20 मीटर दूर एक बंद पड़ी XUV गाड़ी से बरामद हुए। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय अनस और 5 वर्षीय अहसान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मासूम भाई करीब साढ़े चार बजे घर से खेलने के लिए निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उन्हें ढूंढ़ना शुरू किया और फिर गलता गेट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस और परिजनों ने इलाके की तलाशी शुरू की, जिसके बाद घर के पास खड़ी एक पुरानी XUV गाड़ी से दोनों के शव बरामद हुए।

हत्या या दम घुटने से मौत 

गाड़ी पिछले 15 दिनों से वहीं खड़ी थी और आसपास करीब 5 से 6 अन्य गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों बच्चे संभवतः खेलते हुए गाड़ी में घुस गए होंगे और ऑटो लॉक हो जाने के कारण दम घुटने से उनकी मौत हो गई। हालांकि, परिजन इसे हत्या मान रहे हैं। उनका आरोप है कि बच्चों के शवों पर चोट के निशान हैं, जिससे किसी साजिश की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दोनों शवों को एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।

इलाके में पसरा मातम 

घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा है। एसएमएस अस्पताल में स्थानीय विधायक सहित बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं, वहीं नागतलाई में भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पुलिस का कहना हे की मामले की जाँच की जारी है|

