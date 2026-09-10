Home > देश > Jaipur Crime: खूबसूरत टीचर ने छात्र को फंसाया हुश्न के जाल में, होटल के बंद कमरे में कराई ऐश; फिर जांच में हुआ चौंकाने वाला राज़

Jaipur Crime: खूबसूरत टीचर ने छात्र को फंसाया हुश्न के जाल में, होटल के बंद कमरे में कराई ऐश; फिर जांच में हुआ चौंकाने वाला राज़

Jaipur Crime: छात्र को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर खूबसूरत ट्यूशन टीचर (Woman Teacher relation with student) पहले तो उसे अपने करीब लाई और फिर होटल में संबंध बना लिए. इसके बाद वह लगातार ब्लैकमेल करने लगी.

By: JP Yadav | Published: September 10, 2026 11:50:27 AM IST

Jaipur Crime: खूबसूरत टीचर ने छात्र को फंसाया हुश्न के जाल में, होटल के बंद कमरे में कराई ऐश; फिर जांच में हुआ चौंकाने वाला राज़
Jaipur Crime: खूबसूरत टीचर ने छात्र को फंसाया हुश्न के जाल में, होटल के बंद कमरे में कराई ऐश; फिर जांच में हुआ चौंकाने वाला राज़


Jaipur Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक अजब मामला सामने आया है, जिसमें पेशे से ट्यूशन पढ़ाने वाली खूबसूरत युवती ने छात्र को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद शादी का दबाव बनाया. बेमेल शादी के चलते इन्कार करने पर युवती छात्र के घर पहुंच गई और 44 वर्षीय मां को धमकी दी. आखिरकार युवती की अनुचित मांग ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़ित छात्र की मां ने पुलिस से इंसाफ गुहार लगाई. शुरुआती जानकारी मिला है कि ट्यूशन पढ़ाने वाली युवती ने छात्र को विदेश में जॉब लगवाने क़े नाम पर गुमराह किया गया. अब पता चला है कि टीचिंग के पेशे को बदनाम करने वाली युवती पर गुरुग्राम में भी कई FIR पहले से दर्ज है. 

होटल समेत कई जगहों पर बनाए छात्र से संबंध

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान क़े जयपुर में ट्यूशन टीचर ने  छात्र को अपने इश्क के जाल में फंसाया फिर उसका कई बार शारीरिक शोषण किया. उसे अपने खर्च पर महंगे होटल में अपने साथ स्टे कराया. इसके बाद उस पर शादी का दबाव बनाने लगी.

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5 लाख रुपये मांगे थे युवती ने

पीड़ित की मां का आरोप है कि टीचर ने झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपये मांगे. युवती ने अपनी ऊंची पहुंच का हवाला दिया और कहा कि वह उसके बेटे को जेल भिजवा देगी.  कहा जा रहा है कि ट्यूशन के दौरान युवती और छात्र के बीच रिश्ता बना. धीरे-धीरे दोनों के बीच संबध बन गए. छात्र नाबालिग बताया जा रहा है. मां के मुताबिक युवती और उनके बेटे के बीच शुरुआत में सामान्य बातचीत होती थी. फिर उसने बेटे को विदेश में नौकरी लगवाने की बात कही. इसके बाद मुलाकातें तेज हो गईं. फिर अपने खर्चे पर महंगे होटल और रेस्टोरेंट ले जाने लगी और साथ में फिल्म भी देखने जाती थी.

शादी की बात से इन्कार किया था छात्र

बताया जा रहा है कि कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद युवती टीचर ने स्टूडेंट पर शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया.  स्टूडेंट ने शादी से इन्कार किया तो 1 सितंबर, 2026 को वह उसके घर पहुंच गई और वहां हंगामा किया. इसी दौरान  उसने स्टूडेंट को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी..

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युवती को लेकर हो रहे कई खुलासे

उधर, पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने युवती टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. अब पता चला है कि गुरुग्राम ( हरियाणा) में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि स्टूडेंट और महिला टीचर के बीच किस तरह संपर्क बढ़ा और शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है.

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Tags: Jaipur News
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