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Jaipur Crime: नौकरानी को मां बोलने को बोलता था PWD अधिकारी,रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद शुरू किया खूनी मारपीट; अनु मीणा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा

Jaipur Crime News: मृतका के भाई नीरज मीणा ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है. आरोपों के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में दिवाली के मौके पर XEN गौतम मीणा अपने परिवार के साथ अपने गांव गए थे. उन्होंने घर की सफाई के बहाने एक मेड को वहां बुलाया. उनकी पत्नी अनु ने गौतम को मेड के साथ गलत हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. अपनी हरकतों का खुलासा होने से गुस्साए गौतम ने अनु के साथ बुरी तरह मारपीट की.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: May 25, 2026 2:57:03 PM IST

नु मीणा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा
नु मीणा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा


Jaipur Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में अनु मीणा सुसाइड केस में एक और नई परत सामने आई है. मृतका के भाई ने बताया कि उसके जीजा के अपनी ही मेड के साथ गलत रिश्ते थे. अनु ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था. वह पहले भी उसे पीटता था, लेकिन बाद में उसकी गाली-गलौज और बढ़ गई. आरोपी पति पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) में XEN है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 36 साल की अनु मीणा ने अपने पति की गलत हरकतों और हैरेसमेंट से तंग आकर सुसाइड कर लिया. यह मामला डेढ़ महीने पहले, 7 अप्रैल, 2026 का है.

अब मृतका के भाई नीरज मीणा ने मुहाना पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है. मृतका के परिवार का आरोप है कि अनु की मौत की मुख्य वजह उसके पति का उसे मेड के साथ रंगे हाथों पकड़ना और उसके बाद खूनी मारपीट थी.

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रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

मृतका के भाई नीरज मीणा ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है. आरोपों के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में दिवाली के मौके पर XEN गौतम मीणा अपने परिवार के साथ अपने गांव गए थे. उन्होंने घर की सफाई के बहाने एक मेड को वहां बुलाया. उनकी पत्नी अनु ने गौतम को मेड के साथ गलत हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. अपनी हरकतों का खुलासा होने से गुस्साए गौतम ने अनु के साथ बुरी तरह मारपीट की. अनु ने मुश्किल से अपनी जान बचाई और पास में रहने वाले एक रिश्तेदार के घर भागी और रोते हुए अपने माता-पिता को फोन किया. बाद में भरोसा दिलाने के बाद मामला सुलझ गया, लेकिन गौतम की बेरहमी बढ़ती गई.

सुरक्षा के लिए लगवाए थे कैमरे

अनु ने अपने भाई के कहने पर घर के अंदर CCTV कैमरे लगवाए थे और उनके मोबाइल फोन पर उनका एक्सेस था. अनु को लगा कि CCTV गौतम मीणा को उसके साथ मारपीट करने से रोकेगा. लेकिन, गौतम मीणा CCTV कैमरों से बचते हुए अनु मीणा के साथ मारपीट करता रहा. बच्चों ने अपनी मां के सुसाइड के बाद पूरी घटना का खुलासा किया. अनु के परिवार को लगा था कि पति-पत्नी के झगड़े की वजह से उसने सुसाइड किया है. लेकिन, जब अनु के बेटे ने अपने चाचा नीरज से अनु का मोबाइल फोन चेक करने को कहा, तो अंदर मिले CCTV फुटेज को देखकर सब हैरान रह गए और बाद में FIR दर्ज कराई गई.

गौतम मीणा ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं. CCTV फुटेज में गौतम मीणा अनु के साथ बेरहमी से मारपीट करते और उस पर थूकते हुए दिख रहा है. फिलहाल, गौतम मीणा फरार है. DCP साउथ राजऋषि राज के मुताबिक, गौतम मीणा को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

गैस सिलेंडर खोलकर जान से मारने की कोशिश

भाई ने बताया कि अनु के सुसाइड के करीब डेढ़ महीने बाद, जब उसके माता-पिता ने उसका मोबाइल फोन चेक किया, तो घर के अंदर का CCTV फुटेज मिला. इस वीडियो में आरोपी पति गौतम गुस्से में अनु के साथ मारपीट करते और LED TV तोड़ते हुए साफ दिख रहा है. बच्चों ने यह भी बताया कि उनके पिता शराब पीकर उन्हें और उनकी मां को रोज पीटते थे. इसके अलावा, 13 मार्च को, आरोपी ने अनु और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया, गैस स्टोव चालू छोड़ दिया और घर में ताला लगा दिया. फिर अनु ने किसी जान-पहचान वाले को फ़ोन किया और दरवाज़ा खुलवाया. बच्चों ने यह भी बताया कि उनके पिता, गौतम, उन्हें नौकरानी को “माँ” कहने के लिए कहते थे.

बच्चों की कस्टडी की मांग

अनु मीना की शादी जुलाई 2015 में हुई थी. शादी में ₹60 लाख खर्च करने और बाद में ₹20 लाख और देने के बावजूद, उसके लालची पति ने दूसरी औरत से शादी करने की धमकी दी. मृतका अपने पीछे 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी छोड़ गई है. अनु की माँ ने आरोपी के लिए मौत की सज़ा की मांग की है, जबकि मृतका के दादा-दादी ने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी कस्टडी की मांग की है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Tags: Anu Meena suicide caseJaipur Crime
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