Video: कान पकड़-हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखा पुष्पा! कभी न झुकने की खाई थी कसम; पुलिस ने निकाली सारी हेकड़ी

Jahangir Khan Video: पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान इन दिनों खूब चर्चा में हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फाल्टा विधानसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर उम्मीदवारों को धमकाने का आरोप लगा था. जिसके बाद चुनाव आयोग द्वारा पुलिस ऑब्जर्वर बनाए गए अजय पाल शर्मा ने घर पर जाकर उनके परिवार को चेताया था कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे. इसके बाद जहांगीर खान का बयान सामने आया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने की घोषणा की थी. हालांकि, नतीजे में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के बाद जहांगीर खान ने चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले अपना नाम वापस ले लिया था.

कान पकड़ और हाथ जोड़कर मांगी माफी

इसके बाद पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई. जिस क्रम में एसटीएफ ने भारत-नेपाल सीमा के पास से जहांगीर खान को गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद पुलिस ने जहांगीर खान का 2 बार परेड निकाला. इस परेड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें जहांगीर खान कान पकड़कर और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो में जहांगीर खान ब्लैक टीशर्ट और हाफ पैंट पहने हुए नजर आ रहे हैं.

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जहांगीर खान के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज

इससे पहले भी पुलिस ने जहांगीर खान की परेड निकाली थी. जिसमें वो शॉर्ट्स पहने पहने नजर आ रहे थे. बताया जा रहा है कि जहांगीर खान के खिलाफ दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा थाने में 7 एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके अलावा, जहांगीरल खान के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हिंसा और नियमों के उल्लंघन करने के आरोप लगे थे. बताया जा रहा है कि जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं.

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