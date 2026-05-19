झुक गया पुष्पा! मतदान से पहले छोड़ा चुनावी मैदान, जहांगीर खान ने खुद बताई वजह

Jahangir Khan Quit Election: पश्चिम बंगाल फालता विधानसभा सीट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से हटने का फैसला किया है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब वह चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहेंगे. यह घोषणा ठीक उसी दिन हुई है, जब चुनावी प्रचार अपने अंतिम चरण में हैं. इस पूरे घटनाक्रम पर बंगाल के मंत्री दिलीप घोष की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे तो सभी को पहले से ही पता हैं, इसीलिए अभी कोई प्रचार नहीं हो रहा है.

इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि गुंडागर्दी की सारी हरकतें बंद हो गई हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा.

कौन हैं जहांगीर खान?

जहांगीर खान के बारे में बताया जा रहा है कि वो फालता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे. जानकारी के अनुसार, 41 साल के जहांगीर खान ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है. चुनाव के लिए जमा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, उनके पास करीब 2.1 करोड़ रुपये की संपत्ति है और उन पर कोई कर्ज नहीं है. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. हालांकि, सरकारी दस्तावेजों से परे खान का नाम इस सीट के आसपास की राजनीतिक चर्चाओं में काफी प्रमुखता से सामने आया है.

VIDEO | South 24 Parganas: Addressing a press conference, TMC leader Jahangir Khan said, “I am the son of Falta and I want Falta to be at peace and grow. Our CM Suvendu Adhikari is giving a special package for the development of Falta, which is why I am separating myself from… pic.twitter.com/R95Lw7DpHo — Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2026







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ताकतवर राजनीतिक हस्ती से रहा जुड़ाव

सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चल रही खबरों में आरोप लगाया गया है कि खान का एक ताकतवर राजनीतिक हस्ती से गहरा जुड़ाव है, जिसे अक्सर “भाइपो” कहा जाता है और वह इस इलाके में सक्रिय एक बड़े सिंडिकेट नेटवर्क का हिस्सा हैं. कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जहांगीर खान पर ज़मीन पर कब्ज़ा करने, तस्करी और दूसरे संगठित अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.

‘पुष्पा झुकेगा नहीं’ बयान वायरल

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले के पुलिस ऑब्जर्वर बनाए गए अजय पाल शर्मा ने फलता विधानसभा सीट में हुई हिंसा को लेकर उनके घर जाकर जमकर फटकार लगाई थी. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए जहांगीर खान ने कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं. उनका ये बयान काफी वायरल हुआ था. जिसको लेकर उसकी खूब चर्चा हो रही है. हालांकि, अब उनका इस तरह से चुनाव मैदान छोड़ना चर्चा का विषय बन गया है.

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जहांगीर खान ने क्या कहा?

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए टीएमसी नेता जहांगीर खान ने कहा कि मैं फाल्टा का बेटा हूं और मैं चाहता हूं कि फाल्टा में शांति रहे उसका विकास हो. हमारे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी फाल्टा के विकास के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं इस निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले पुनर्मतदान से खुद को अलग कर रहा हूं.