Home > देश > राजस्थान विधानसभा से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की पेंशन मंजूर, जानें और क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

राजस्थान विधानसभा से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की पेंशन मंजूर, जानें और क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

Jagdeep Dhankhar: पूर्व विधायक को 35 हज़ार रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, लेकिन 70 वर्ष की आयु पार करने के बाद पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। इस आधार पर, धनखड़ को अब 42 हज़ार रुपये प्रति माह मिलेंगे।

Published By: Ashish Rai
Published: September 5, 2025 22:01:01 IST

Jagdeep Dhankhar pension(फोटो क्रेडिट,ANI)
Jagdeep Dhankhar pension(फोटो क्रेडिट,ANI)

Jagdeep Dhankhar pension: पूर्व उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक के रूप में पेंशन स्वीकृत हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन पर प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब उन्हें हर महीने लगभग 42 हज़ार रुपये पेंशन और पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधाएँ मिलेंगी। धनखड़ ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में पेंशन के लिए आवेदन किया था। औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, विधानसभा सचिवालय ने उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र स्वीकार होने की तिथि से पेंशन शुरू कर दी है।

धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के एमएलए रहे। जुलाई 2019 तक उन्हें पेंशन मिल रही थी, हालाँकि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब उपराष्ट्रपति पद से उनके इस्तीफे के बाद पेंशन बहाल कर दी गई है।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खोले राज, उरी-बालाकोट का जिक्र कर कही ये बात

70 वर्ष की आयु के बाद 20% की वृद्धि

पूर्व विधायक को 35 हज़ार रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, लेकिन 70 वर्ष की आयु पार करने के बाद पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। इस आधार पर, धनखड़ को अब 42 हज़ार रुपये प्रति माह मिलेंगे।

नियमों के अनुसार, यदि कोई पूर्व विधायक किसी सरकारी या संवैधानिक पद पर नियुक्त होता है, तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। कार्यकाल पूरा होने के बाद आवेदन करने पर पेंशन फिर से शुरू हो जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत धनखड़ की पेंशन भी शुरू की गई है।

धनखड़ तीन पेंशन के हकदार हैं

अधिकारियों ने जानकारी दी कि धनखड़ तीन पेंशन के हकदार हैं – पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व एमपी और राजस्थान विधानसभा के पूर्व मेंबर होने के नाते। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल होने के नाते, धनखड़ को कोई पेंशन लाभ नहीं मिलता, हालाँकि पूर्व राज्यपाल होने के नाते, उन्हें एक कर्मचारी को सचिव पद पर रखने के बदले 25,000 रुपये मासिक मुआवज़ा मिल सकता है। साथ ही, एक बार सांसद रहने के नाते, उन्हें अन्य लाभों के अलावा हर महीने 45,000 रुपये पेंशन भी मिलती है।

इसके अलावा, पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते, धनखड़ लगभग 2 लाख रुपये प्रति माह पेंशन, टाइप-8 बंगला, एक निजी सचिव, एक अतिरिक्त निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक डॉक्टर, एक नर्सिंग अधिकारी और चार निजी परिचारक के हकदार हैं।

अचानक बिगड़ी भगवंत मान की तबीयत, पंजाब CM को कराना पड़ा अस्पताल में भर्ती

Tags: former vice president jagdeep dhankharhow much pension will jagdeep dhankharJagdeep Dhankharjagdeep dhankhar pensionrajasthan legislative assembly secretariat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
राजस्थान विधानसभा से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की पेंशन मंजूर, जानें और क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

राजस्थान विधानसभा से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की पेंशन मंजूर, जानें और क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राजस्थान विधानसभा से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की पेंशन मंजूर, जानें और क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
राजस्थान विधानसभा से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की पेंशन मंजूर, जानें और क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
राजस्थान विधानसभा से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की पेंशन मंजूर, जानें और क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
राजस्थान विधानसभा से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की पेंशन मंजूर, जानें और क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?