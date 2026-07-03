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A+ की जगह O- कैसे पहुंच गया? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मेडिकल दस्तावेज में हुई बड़ी चूक पर CMHO ने बताई वजह

Jagdeep Dhankar Blood Group Typo: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर दौरे के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने VVIP मेडिकल प्रोटोकॉल और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए.

By: Shristi S | Published: July 3, 2026 10:25:03 PM IST

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मेडिकल दस्तावेज में हुई बड़ी चूक
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मेडिकल दस्तावेज में हुई बड़ी चूक


Jagdeep Dhankhar Angioplasty: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर दौरे के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने VVIP मेडिकल प्रोटोकॉल और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए. धनखड़ की सफल एंजियोप्लास्टी से पहले उनके मेडिकल प्रोटोकॉल से जुड़े दस्तावेजों में ब्लड ग्रुप को लेकर टाइपिंग की एक बड़ी गलती सामने आई. 

हालांकि डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों की सतर्कता से समय रहते इस गलती पर पता चल गया और इसे तुरंत सुधार लिया गया. राहत की बात यह रही कि ऑपरेशन के दौरान ब्लड चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी.

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CMHO ने बताया कि ब्लड ग्रुप में गलती कैसे हुई?

जयपुर CMHO डॉ. रवि शेखावत ने पूरे मामले को टाइपो बताकर खारिज कर दिया. उन्होंने साफ किया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ब्लड ग्रुप A-पॉजिटिव है, जबकि उनकी पत्नी का ब्लड ग्रुप O-नेगेटिव है, जो गलती से धनखड़ के नाम के आगे लिख गया था. गलती का पता चलने के तुरंत बाद रिप्लेसमेंट लेटर जारी कर दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि इस गलती से किसी भी मेडिकल प्रोसीजर पर कोई असर नहीं पड़ा.

ब्लॉकेज का पता चला, उसके बाद एंजियोप्लास्टी

शुक्रवार सुबह जयपुर पहुंचने के बाद, पूर्व उपराष्ट्रपति सीधे जवाहर सर्किल स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल गए, जहां उन्हें शुरुआती टेस्ट के लिए भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने कार्डियक और दूसरे जरूरी मेडिकल टेस्ट किए. जांच के बाद, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज का पता चला, जिसके बाद दोपहर में एंजियोग्राफी की गई और एंजियोप्लास्टी की सलाह दी गई.

अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. समीन के. शर्मा की देखरेख में एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक की गई और धनखड़ की धमनियों में दो स्टेंट लगाए गए. धनखड़ की हालत फिलहाल स्थिर है और उनका इलाज कड़ी मेडिकल देखरेख में जारी है.

पहले भी हो चुका है दिल का इलाज

यह पहली बार नहीं है जब जगदीप धनखड़ को दिल के इलाज की जरूरत पड़ी है. इससे पहले उन्हें मार्च 2025 में दिल के इलाज के लिए नई दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराया गया था. जनवरी 2025 में, तबीयत बिगड़ने और बेहोश होने के बावजूद उनका AIIMS में इलाज हुआ था. हालांकि, इस बार उनके ब्लड ग्रुप से जुड़ी एक टाइपो ने VVIP मेडिकल प्रोटोकॉल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम की सतर्कता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

Tags: Blood GroupJagdeep DhankharRajasthan
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