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भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 से पहले ‘पुरी’ तैयार,दुल्हन की तरह सज रहे तीनों रथ; जानिए श्रद्धालुओं के लिए क्या-क्या व्यवस्था

Jagannath Yatra 2026: विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. रथों की सजावट तेजी से पूरी की जा रही है.आइए जानते हैं तैयारी के बारे में विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 14, 2026 6:52:04 PM IST

भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 से पहले पुरी तैयार
भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 से पहले पुरी तैयार


Jagannath Yatra 2026: विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. रथों की सजावट तेजी से पूरी की जा रही है, जबकि प्रशासन लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम कर रहा है. इस बार भीड़ प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और लाइव प्रसारण जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस किया गया है.

 दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं तीनों रथ

पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के तीनों रथों को पारंपरिक शैली में सजाने का काम तेजी से चल रहा है. रंग-बिरंगे विशेष कपड़ों के साथ रथों पर खूबसूरत पीतल के आभूषण लगाए जा रहे हैं, जिससे उनकी भव्यता और भी बढ़ गई है.रथों के लिए तैयार किए जाने वाले सजावटी वस्त्र किसी दुल्हन के परिधान की तरह होते हैं. जब इन कपड़ों और पीतल की कलाकृतियों से रथों को सजाया जाता है तो उनका स्वरूप बेहद आकर्षक दिखाई देता है.उन्होंने बताया कि यह पारंपरिक कला उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है. हर साल रथ यात्रा के लिए विशेष ऑर्डर मिलता है और पूरा परिवार श्रद्धा के साथ इस सेवा में जुट जाता है.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम

पुरी के कलेक्टर दिव्य ज्योति परिडा ने बताया कि रथ यात्रा 2026 के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. इस बार करीब 200 अतिरिक्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग-अलग स्थानों पर तैनात किए गए हैं ताकि भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके.श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. प्रमुख मार्गों और आयोजन स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े.

एलईडी स्क्रीन पर मिलेगा लाइव दर्शन

इस बार प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई हैं. इनके जरिए श्रद्धालु दूर से ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और उससे जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों का सीधा प्रसारण देख सकेंगे. इससे भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी और अधिक लोगों को आसानी से दर्शन का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाएं भी रहेंगी तैयार

रथ यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्थायी अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं. चिकित्सा टीमों, एंबुलेंस और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था पहले से ही की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को तुरंत इलाज मिल सके.इसके अलावा ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के लिए भी अलग-अलग टीमें तैनात की जाएंगी, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके.

Tags: Jagannath TempleJagannath Yatra 2026Odisha NewsPuri Rath Yatra
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