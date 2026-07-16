Jagannath Rath Yatra 2026: न नीम न चन्दन, जानें किस खास पेड़ की लकड़ी से तैयार होता है भगवान जगन्नाथ का रथ

ओडिशा के पुरी में आज, 16 जुलाई 2026 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत धूमधाम से शुरू हुई है. आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू होने वाले इस नौ दिवसीय उत्सव के दौरान, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने तीन विशाल रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी ‘गुंडिचा मंदिर’ के लिए निकलते हैं. हर साल आषाढ़ महीने में होने वाली भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा की तैयारियां जब शुरू होती हैं, तो सबसे पहला कौतूहल महाप्रभु के विशाल रथों को लेकर होता है. हिंदू धर्म में जब भी किसी बेहद पवित्र काम या भगवान की मूर्ति-रथ की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चंदन, देवदार या साल जैसी पवित्र लकड़ियों का नाम आता है. या फिर लोगों के मन में सागवान या शीशम की लकड़ी का याद आता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जगत के स्वामी के रथों के निर्माण में इनमें से किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता! तो आखिर वो कौन सी रहस्यमयी और बेहद पवित्र लकड़ियां हैं जिनसे ये भव्य रथ तैयार होते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का दिलचस्प सच…

महाप्रभु का रथ किस लकड़ी से बनता है?

भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों की तरह ही उनके रथ भी बेहद भव्य और अलौकिक होते हैं. इनके निर्माण में महीनों की कड़ी मेहनत और लंबा समय लगता है. आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के लिए जो रथ तैयार किए जाते हैं, उनमें किसी आम लकड़ी का नहीं, बल्कि बेहद खास और पवित्र पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है. परंपरा के अनुसार, इन रथों को बनाने के लिए मुख्य रूप से फसी (Phasi), धौरा (Dhaura), सिमली (Simli), सहज (Sahaja), माही (Mahi) और दारुक (Daruk) प्रजाति के पेड़ों की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है.

तो, नीम की लकड़ी से क्या बनाया जाता है?

हालांकि रथ बनाने के लिए दूसरी तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा की मुख्य मूर्तियों को बनाने के लिए सिर्फ़ नीम की लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है. हिंदू धर्म में, नीम के पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है और इसमें औषधीय गुण होते हैं.

हर कुछ सालों में, जब देवताओं के भौतिक रूप को बदलने की रस्म होती है, तो ओडिशा के जंगलों में एक खास दारु ब्रह्म (एक पवित्र नीम का पेड़) की तलाश की जाती है. इस पेड़ पर कुछ खास दिव्य निशान होना ज़रूरी है, जैसे शंख, चक्र, गदा और पद्म (कमल). फिर इसी खास नीम की लकड़ी से देवताओं की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं.

रथयात्रा संपन्न होने के बाद इन रथों का क्या होता है?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि रथयात्रा पूरी होने के बाद इन भव्य रथों का क्या किया जाता है? दरअसल, यात्रा संपन्न होने के बाद इन रथों को बेहद आदर और पवित्रता के साथ सुरक्षित रख लिया जाता है. बाद में, इस पवित्र लकड़ी का उपयोग मंदिर के कई शुभ और मांगलिक कार्यों में किया जाता है. यही नहीं, रथों की लकड़ी का एक बड़ा हिस्सा भगवान जगन्नाथ मंदिर की प्रसिद्ध रसोई (महाप्रसाद रसोई) में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, जहाँ महाप्रभु का पवित्र ‘छप्पन भोग’ (प्रसाद) तैयार किया जाता है.

किस रथ में कितने पहिये होते हैं?

पुरी की ऐतिहासिक रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के लिए तीन अलग-अलग रथ होते हैं. इन रथों के नाम क्रमशः नंदीघोष (Nandighosha), तालध्वज (Taladhwaja) और दर्पदलन या पद्मध्वज (Darpadalan / Padmadhwaja) हैं. आकार और महत्ता के अनुसार इन रथों में पहियों की संख्या भी तय होती है. महाप्रभु जगन्नाथ के रथ ‘नंदीघोष’ में 16 पहिये, बलभद्र जी के रथ ‘तालध्वज’ में 14 पहिये और देवी सुभद्रा के रथ ‘दर्पदलन’ में 12 पहिये लगाए जाते हैं.

रथयात्रा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है?

सनातन परंपरा में रथयात्रा का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है. ‘स्कंद पुराण’ में इस पावन यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है. इसके अनुसार, यह रथयात्रा भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की अपनी मौसी, देवी गुंडिचा के घर जाने की यात्रा का प्रतीक है. धार्मिक मान्यताओं में इसे भगवान कृष्ण की गोकुल से मथुरा की यात्रा से भी जोड़कर देखा जाता है.

आध्यात्मिक महत्व से इतर, यह रथयात्रा पूरी दुनिया को समानता और वैश्विक भाईचारे का संदेश देती है. इस पावन अवसर पर जाति, धर्म या वर्ग का कोई बंधन नहीं होता; हर आम और खास इंसान को महाप्रभु के रथ की रस्सी खींचने और उनका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिलता है.