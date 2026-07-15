पुरी में रथ यात्रा के दौरान बरसेंगे बादल! IMD का रेड अलर्ट, लाखों श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी; जानिए किन जिलों में ऑरेंज और येलो वार्निंग

Jagannath Rath Yatra 2026: विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 से पहले मौसम ने चिंता बढ़ा दी है. लाखों श्रद्धालुओं के पुरी पहुंचने के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पुरी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जिले में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र (Low Pressure Area) के कारण ओडिशा के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बिगड़ सकता है. प्रशासन और मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

पुरी में भारी बारिश का खतरा

IMD के मुताबिक, ऊपरी वायुमंडल में बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हुआ है. यह सिस्टम अगले दो दिनों में उत्तर ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं.सबसे ज्यादा असर पुरी में देखने को मिल सकता है, जहां हर साल रथ यात्रा में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. लगातार बारिश के कारण यात्रा मार्ग और मंदिर क्षेत्र में आवाजाही प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

गरज-चमक और तेज हवाओं की भी चेतावनी

मौसम विभाग ने केवल बारिश ही नहीं, बल्कि गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी संभावना जताई है. ऐसे मौसम में खुले स्थानों पर मौजूद श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

श्रद्धालुओं के लिए जारी की गई एडवाइजरी

मौसम विभाग और प्रशासन ने रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें.

तेज बारिश या आंधी के समय पक्की इमारत में शरण लें.

पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें.

अस्थायी टेंट या कमजोर ढांचों में रुकने से बचें.

बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान में न रहें.

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

IMD ने ओडिशा के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में शामिल हैं:

मयूरभंज

क्योंझर

भद्रक

केंद्रापाड़ा

जाजपुर

खुर्दा

कटक

नयागढ़

अंगुल

ढेंकानाल

बौध

गंजाम

कंधमाल

इन जिलों में येलो अलर्ट

विभाग ने कुछ अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जहां मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.

इनमें शामिल हैं:

बालासोर

देवगढ़

सुंदरगढ़

झारसुगुड़ा

संबलपुर

बरगढ़

सोनपुर

बलांगीर

नुआपाड़ा

कालाहांडी

रायगढ़ा

गजपति

कई इलाकों में पहले ही हुई भारी बारिश

मंगलवार को ओडिशा के कई जिलों में 65 मिमी से 107 मिमी तक बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक वर्षा मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, पुरी, संबलपुर, कटक, केंद्रापाड़ा और जाजपुर में रिकॉर्ड की गई, जिससे साफ है कि मौसम प्रणाली पहले ही सक्रिय हो चुकी है.

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