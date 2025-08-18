Vice President Elections: पीएम मोदी ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कर दिया है, जिससे जान सब हैरान रह गए हैं। असल में उपराष्‍ट्रपत‍ि पद के लिए एनडीए ने इस बार सीपी राधा कृष्‍णन को कैंड‍िडेट बनाया है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि आम तौर पर एक-दूसरे को फूटी आंख भी देखना पसंद न करने वाली दुश्मन पार्टियां इस बार एनडीए कैंड‍िडेट का समर्थन कर रही है।

यहां पर हम जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) की बात कर रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में एनडीए कैंड‍िडेट सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करेगी। अब इसमें हैरान करने वाली बात ये है कि जगनमोहन रेड्डी और एनडीए के द‍िग्‍गज नेता चंद्रबाबू नायडू की एकदम नहीं बनती है। लेकिन इसके बावजूद दोनों एनडीए कैंड‍िडेट को समर्थन देने के लिए राजी हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जगनमोहन रेड्डी को फोन

खबरों की माने तो उपराष्‍ट्रपत‍ि चुनाव में समर्थन के लिए 13 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जगनमोहन रेड्डी को फोन किया था। इसके बाद ही पार्टी अध्यक्ष जगन ने अपने सांसदों से चर्चा की और फिर संसदीय दल के नेता वाईवी सुब्बा रेड्डी ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया।

अगर हम लोकसभा में YSRCP की सीटों पर नजर डालें तो उनके पास फिलहाल 4 सांसद हैं, जिनमें से एक सांसद फिलहाल 3,200 करोड़ रुपये की आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के केस में जेल में हैं। वहीं राज्यसभा में पार्टी के 7 सांसद हैं। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद चुनाव में वोट डालते हैं।

आकड़ों के हिसाब से जीत रही NDA

आंकड़ों पर गौर करें तो एनडीए पहले से ही आराम से जीतने की स्थिति में है। तुट्टीपति से सांसद मुधिला गुरुमूर्ति ने कहा कि पार्टी इस चुनाव के लिए कोई व्हिप जारी नहीं करेगी, लेकिन अगर मुकाबला होता है, तो पार्टी के फैसले के मुताबिक सभी सांसद राधाकृष्णन को वोट देंगे।

आंकड़ों पर गौर करें तो वाईएसआरसीपी के वोट बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। फिर भी, राजनीतिक रूप से इसे भाजपा और जगनमोहन रेड्डी के बीच संबंधों को मज़बूत करने का एक कदम माना जा रहा है। कुछ लोग इसे टीडीपी पर दबाव बनाए रखने की भाजपा की रणनीति बता रहे हैं।

पहले भी दिया है NDA का साथ

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने एनडीए का समर्थन किया हो। इससे पहले, पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का समर्थन किया था। इसके बाद माना जा रहा था कि वाईएसआरसीपी मुद्दों पर आधारित समर्थन दे रही है।

लेकिन फिर उसने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपने सांसदों को स्वतंत्र छोड़ दिया, बाद में इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया।

