Home > देश > शादी के 3 दिन बाद ब्यूटी पार्लर से गायब हुई दुल्हन; पहनी थी लाखों की ज्वेलरी; पति ने किया हैरान करने वाला खुलासा

शादी के 3 दिन बाद ब्यूटी पार्लर से गायब हुई दुल्हन; पहनी थी लाखों की ज्वेलरी; पति ने किया हैरान करने वाला खुलासा

MP News: पीड़ित गौतम यादव का कहना है कि उसकी शादी 21 जून को दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी. दो दिन बाद, उसकी पत्नी ने अपनी मौसी के घर जाने की इच्छा जताई. गौतम यादव उसे बुढ़ागर ले गया. थोड़ी देर घूमने के बाद, गौतम की पत्नी उसे शादी की तस्वीरें लेने के बहाने एक स्टूडियो में ले गई.

By: Divyanshi Singh | Published: July 4, 2026 12:08:25 AM IST

शादी के 3 दिन बाद पार्लर से गायब हुई दुल्हन
शादी के 3 दिन बाद पार्लर से गायब हुई दुल्हन


 MP NEWS: मध्य प्रदेश के जबलपुर के गोसलपुर इलाके में एक नई-नवेली दुल्हन शादी के तीन दिन बाद ही अचानक गायब हो गई. आरोप है कि करीब तीन लाख रुपये के गहने पहनकर नई-नवेली दुल्हन अपने पति के साथ ब्यूटी पार्लर गई थी. पति बाहर इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह बाहर नहीं आई. अब परेशान होकर पति ने गोसलपुर और बरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है.’

21 जून को हुई थी शादी

पीड़ित गौतम यादव का कहना है कि उसकी शादी 21 जून को दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी. दो दिन बाद, उसकी पत्नी ने अपनी मौसी के घर जाने की इच्छा जताई. गौतम यादव उसे बुढ़ागर ले गया. थोड़ी देर घूमने के बाद, गौतम की पत्नी उसे शादी की तस्वीरें लेने के बहाने एक स्टूडियो में ले गई. वहां, उसने उससे कहा कि वह दस मिनट में ब्यूटी पार्लर से वापस आ जाएगी, जबकि तस्वीरें तैयार हो रही हैं.

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 महिला की तलाश जारी

गौतम ने घंटों इंतज़ार किया, लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं आई. फिलहाल, गौतम की शिकायत के आधार पर पुलिस नई शादीशुदा महिला की तलाश कर रही है. वे उसकी कॉल डिटेल्स भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि वह किन लोगों के संपर्क में आई और उसकी लोकेशन क्या है.

Tags: MP
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