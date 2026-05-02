‘मेरे प्यारे बेटे उठो…’ मां से बेटे के लाश को अलग करने में छूटे डाइविंग टीम के पसीने, पिता ने बताई दिल दहला देने वाली सच्चाई

Jabalpur News: जब कुदरत बेरहम होती है, तो न उम्र देखती है और न ही रिश्तों का दर्द. लेकिन उस भयानक अंधेरे में भी अगर कुछ चमका, तो वो था मां का प्यार. जबलपुर के बरगी डैम पर हुए क्रूज़ शिप हादसे ने कई परिवारों को ज़िंदगी भर के लिए ज़ख्म दिए हैं, लेकिन आज दिल्ली के मेसी परिवार की कहानी सुनकर हर किसी की आँखों में आँसू आ जाते हैं. यह एक ऐसी माँ की कहानी है, जिसने डूबते जहाज़ और मौत की चीखों के बीच, ज़िंदगी की परवाह छोड़कर, अपनी प्यारे बच्चे को आखिरी साँस तक अपनी बाहों में सुरक्षित रखने की कोशिश की.

तेज हवा ने बिगाड़ा खेल

दिल्ली के खजान बस्ती थाने से आए प्रदीप मेसी के परिवार के लिए गुरुवार की वो शाम खुशियाँ लेकर आई. प्रदीप, उनकी पत्नी मरीना और 4 साल का बेटा त्रिशान क्रूज़ शिप पर नर्मदा नदी की लहरों का मज़ा ले रहे थे, तभी अचानक मौसम ने करवट ली. प्रदीप बताते हैं कि हवाएँ बहुत तेज़ हो गईं. क्रूज़ शिप के कैप्टन ने सबको उतरने का ऑर्डर दिया, और खिड़कियाँ बंद कर दी गईं, लेकिन मौत तब तक आ चुकी थी.

अचानक, 8 से 10 फीट ऊंची लहरें उठीं, और पानी के तेज़ प्रेशर से क्रूज़ शिप की कांच की खिड़कियां टूट गईं. कुछ ही सेकंड में, क्रूज़ पलट गया. चीख-पुकार, अंधेरा और हांफती सांसों की आवाज़ें थीं. इस सारी अफरा-तफरी के बीच, मरीना का काम मां होने का सबूत था.

लाशों को अलग करने में काफ़ी मेहनत लगी

जैसे ही क्रूज़ पलटा और पानी भरने लगा, मरीना को एहसास हुआ कि समय खत्म हो रहा है. अपनी जान बचाने के बजाय, उसने 4 साल के त्रिशान को अपनी छाती से लगा लिया, जो अभी भी अपनी लाइफ जैकेट में था. लहरों ने उसे दीवार से टकराया, और पानी उसके फेफड़ों में भर गया, लेकिन त्रिशान पर मरीना की पकड़ मज़बूत बनी रही.

एक्सीडेंट के लगभग 14 घंटे बाद, जब आर्मी की डाइविंग टीम मलबे के पास पहुंची, तो टॉर्च की धीमी रोशनी से उनकी रूह कांप गई. मरीना की बॉडी पानी में बहुत अंदर मिली, लेकिन वह अकेली नहीं थी. उसने त्रिशान को इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पानी के नीचे के राक्षस से बचा रही हो. मरीना की बाहें उसके बेटे की आखिरी सांस तक ढाल बनी रहीं. डाइविंग टीम के सदस्यों ने बताया कि प्यार का बंधन इतना मज़बूत था कि लाशों को अलग करने में काफ़ी मेहनत लगी.

‘मेरे प्यारे बेटे उठो’

शनिवार सुबह जब मेडिकल कॉलेज में पोस्ट-मॉर्टम के बाद लाशें प्रदीप मैसी को सौंपी गईं, तो वहां मौजूद हर कोई कांप उठा. जब परेशान प्रदीप ने अपनी पत्नी मरीना और बेटे त्रिशान के चेहरों से कफ़न हटाया, तो उनके होश उड़ गए. बार-बार अपने बेटे के ठंडे हाथों को पकड़कर वे चिल्ला रहे थे, “मेरे प्यारे बेटे, उठो… ऐसे चुप मत रहो… देखो, पापा आ गए हैं, कुछ बोलो बेटा.” प्रदीप कभी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता तो कभी अपने बेटे को जगाने की कोशिश करता. अस्पताल के गलियारों में गूंजती उनकी चीखें सिस्टम की लापरवाही और कुदरत की बेरहमी पर सबसे बड़ा सवालिया निशान थीं.

ओवरलोड था क्रूज

इस दिल को छू लेने वाली कहानी के पीछे एक ऐसे सिस्टम की कड़वी सच्चाई छिपी है जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया. पैसेंजर्स का आरोप है कि जैकेट्स सिर्फ शोपीस थीं, मुश्किल समय में वे उनके साथ नहीं थीं. तेज हवाओं और मौसम की चेतावनी के बावजूद क्रूज शिप को बीच समुद्र में क्यों खींचा गया? चश्मदीदों का कहना है कि क्रूज ओवरलोड था, और क्रू सिचुएशन को संभालने में फेल रहा.

प्रदीप अपनी बेटी के साथ अकेले लौटेंगे.

प्रदीप मैसी अब अपनी बेटी के साथ अकेले दिल्ली लौटेंगे. उनके पास अब सिर्फ मरीना की बहादुरी और त्रिशान की अधूरी यादें हैं. बरगी डैम की लहरें भले ही शांत हो गई हों, लेकिन इस मां-बेटे की जोड़ी, मरीना और त्रिशान की आखिरी लड़ाई की कहानी जबलपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है. जब रेस्क्यू टीम ने एक साथ लाशों को पानी से बाहर निकाला, तो किनारे पर खड़ा हर कोई अपने आंसू नहीं रोक पाया. यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक मां के त्याग और एक पिता की उजड़ी दुनिया का जीता-जागता सबूत है.