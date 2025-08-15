Home > देश > ITBP Mount Nun Expedition: ITBP की महिला पर्वतारोहियों ने माउंट नुन कारगिल किया फतह, पहली बार तिरंगा फहराकर रचा इतिहास

ITBP Mount Nun Expedition: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने कारगिल के नून-कुन पर्वत श्रृंखला पर पहली बार महिला-स्तरीय पर्वतारोहण अभियान के माध्यम से माउंट नून (7,135 मीटर) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके बल के पर्वतारोहण इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 15, 2025 20:10:47 IST

ITBP Mount Nun Expedition: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने कारगिल के नून-कुन पर्वत श्रृंखला पर पहली बार महिला-स्तरीय पर्वतारोहण अभियान के माध्यम से माउंट नून (7,135 मीटर) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके बल के पर्वतारोहण इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि उच्च हिमालयी अभियानों में आईटीबीपी की उत्कृष्ट परंपरा में एक मील का पत्थर है। इस अभियान को 3 जुलाई 2025 को आईटीबीपी मुख्यालय, नई दिल्ली से आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा आईपीएस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

आईटीबीपी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि टीम ने लद्दाख के लेह में लगभग एक महीने का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें अनुकूलन और तकनीकी तैयारी शामिल थी।

बयान के अनुसार, 13 अगस्त 2025 को सुबह 09:25 बजे, पहली रोप टीम (7 पर्वतारोही और 3 तकनीकी सदस्य) 12 अगस्त की रात को शिखर शिविर से रवाना हुई और माउंट नून के शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की।

आईटीबीपी के पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास

आईटीबीपी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 14 अगस्त 2025 को सुबह 8:50 बजे दूसरी रोप टीम (7 पर्वतारोही और 2 तकनीकी सदस्य) ने शिखर पर पहुँचकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

बयान के अनुसार, जम्मू और कश्मीर राज्य का सबसे ऊँचा पर्वत माउंट नन, एक दुर्गम ऊँचाई वाला पर्वतारोहण है, जो अपने मिश्रित हिमखंडों वाले तीव्र भूभाग, चाकू की धार जैसी चोटियों, दरारों से भरे ग्लेशियरों, खड़ी बर्फ की दीवारों और अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है।

बयान के अनुसार, यह 8,000 मीटर की ऊँचाई वाले अभियानों के लिए एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पर्वत है, जिसके लिए असाधारण धैर्य, तकनीकी कौशल और रणनीतिक योजना की आवश्यकता होती है।

ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की

आईटीबीपी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस ऐतिहासिक महिला अभियान की सफलता के साथ, आईटीबीपी ने अपने पर्वतारोहण गौरव को और मज़बूत किया है। बल ने अब तक दुनिया की चौदह 8,000 मीटर ऊँची चोटियों में से छह पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जिनमें माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा भी शामिल हैं, और माउंट एवरेस्ट पर पाँच बार सफलतापूर्वक चढ़ने का गौरव प्राप्त है। माउंट नन का यह साहसिक अभियान उच्च हिमालयी अभियानों में बल की उत्कृष्टता, शक्ति, नेतृत्व और दक्षता का प्रतीक है।

Tags: All-women mountaineering expeditionHimalayan mountaineeringhome-hero-pos-1ITBP Mount Nun ExpeditionMount Nun 7135m
