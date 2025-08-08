UP Ka Mausam: बादल डालेंगे डेरा या आसमान से बरसेगी आग? जानिए कैसा रहेगा UP का मौसम

UP Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है और मौसम भी खुशनुमा है। वहीँ अगर बात करें प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में मौसम आज सुहाना रहने वाला है। लखनऊ के साथ-साथ कई जिलों में बारिश का दौर भी जारी रहेगा। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरुवार को भी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। 8 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों और पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है।

जानिए क्या कहता है मौसम विभाग

वहीँ उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि, मानसून द्रोणिका अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बढ़ गई है, जो अब राज्य के तराई क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। साथ ही, गंगीय पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा पर बने चक्रवाती परिसंचरण और उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, 8 अगस्त को राज्य में बारिश की तीव्रता अचानक बढ़ सकती है।

कितने दिनों तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

इस दौरान अरब सागर से आ रही नमी के चलते कई जिलों में भारी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। वहीँ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि, 9 और 10 अगस्त को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 11 अगस्त से तराई क्षेत्रों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीँ इस समय प्रदेश का मौसम ठंडा ठंडा बना हुआ है। लगातार हुई बारिश ने तापमान में अच्छी खासी गिरावट ला दी है।