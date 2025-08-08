Home > देश > UP Ka Mausam: बादल डालेंगे डेरा या आसमान से बरसेगी आग? जानिए कैसा रहेगा UP का मौसम

UP Ka Mausam: बादल डालेंगे डेरा या आसमान से बरसेगी आग? जानिए कैसा रहेगा UP का मौसम

UP Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है और मौसम भी खुशनुमा है। वहीँ अगर बात करें प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में मौसम आज सुहाना रहने वाला है। लखनऊ के साथ-साथ कई जिलों में बारिश का दौर भी जारी रहेगा।

Published By: Heena Khan
Published: August 8, 2025 06:50:49 IST

UP weather( UP का मौसम )
UP weather( UP का मौसम )

UP Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है और मौसम भी खुशनुमा है। वहीँ अगर बात करें प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में मौसम आज सुहाना रहने वाला है। लखनऊ के साथ-साथ कई जिलों में बारिश का दौर भी जारी रहेगा। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरुवार को भी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। 8 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों और पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है।

जानिए क्या कहता है मौसम विभाग 

वहीँ उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि, मानसून द्रोणिका अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बढ़ गई है, जो अब राज्य के तराई क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। साथ ही, गंगीय पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा पर बने चक्रवाती परिसंचरण और उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, 8 अगस्त को राज्य में बारिश की तीव्रता अचानक बढ़ सकती है।

Syrian Observatory: हर दिन 37 मुसलमानों की हत्या… नागरिकों के लिए कसाईखाना बना सीरिया, एक साल के आंकड़े देख थर्रा उठेगी मानवता!

कितने दिनों तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला 

इस दौरान अरब सागर से आ रही नमी के चलते कई जिलों में भारी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। वहीँ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि, 9 और 10 अगस्त को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 11 अगस्त से तराई क्षेत्रों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीँ इस समय प्रदेश का मौसम ठंडा ठंडा बना हुआ है। लगातार हुई बारिश ने तापमान में अच्छी खासी गिरावट ला दी है। 

Tags: Aaj Ka MausamUP NewsUP Weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
UP Ka Mausam: बादल डालेंगे डेरा या आसमान से बरसेगी आग? जानिए कैसा रहेगा UP का मौसम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP Ka Mausam: बादल डालेंगे डेरा या आसमान से बरसेगी आग? जानिए कैसा रहेगा UP का मौसम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Ka Mausam: बादल डालेंगे डेरा या आसमान से बरसेगी आग? जानिए कैसा रहेगा UP का मौसम
UP Ka Mausam: बादल डालेंगे डेरा या आसमान से बरसेगी आग? जानिए कैसा रहेगा UP का मौसम
UP Ka Mausam: बादल डालेंगे डेरा या आसमान से बरसेगी आग? जानिए कैसा रहेगा UP का मौसम
UP Ka Mausam: बादल डालेंगे डेरा या आसमान से बरसेगी आग? जानिए कैसा रहेगा UP का मौसम
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?