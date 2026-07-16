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ISRO के वैज्ञानिकों के इस्तीफे के पीछे क्या है असली कहानी? गगनयान और एग्जिट रूल्स से जुड़ा बड़ा खुलासा

ISRO scientists resignation: 14 जुलाई के एक नए इंटरनल मेमोरेंडम के जरिए, गगनयान और दूसरे अहम मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए स्वैच्छिक रिटायरमेंट और इस्तीफे से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया गया है.

By: Anshika thakur | Published: July 16, 2026 5:23:13 PM IST

ISRO scientists resignation
ISRO scientists resignation


ISRO scientists resignation: अंतरिक्ष विभाग (DoS) ने ISRO के अहम प्रोग्राम से इस्तीफों की हालिया लहर को रोकने के लिए कदम उठाए हैं. 14 जुलाई के एक नए इंटरनल मेमोरेंडम के जरिए, गगनयान और दूसरे अहम मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए स्वैच्छिक रिटायरमेंट और इस्तीफे से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया गया है.

हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस (DoS) ने नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन TOI की रिपोर्ट में बताया कि यह संख्या इतनी ज्यादा (कम से कम 100 से 120) है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए. एक सूत्र ने कहा अकेले URSC से लगभग 80 लोगों ने नौकरी छोड़ी है. कम से कम 20 लोगों ने VSSC छोड़ा है. कुल मिलाकर यह संख्या कम से कम 120 हो सकती है. कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिनके मामलों की अभी समीक्षा चल रही है.

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एक और सूत्र ने बताया कि छोड़ने वालों में VSSC के LVM-3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ जैसे अहम लोग शामिल थे. सूत्र ने कहा ‘SpaDeX प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने URSC छोड़ दिया है. चंद्रयान-3 का हिस्सा रहे एक बहुत होनहार युवा प्रोफेशनल ने भी नौकरी छोड़ दी है.’

ISRO के चेयरमैन वी. नारायणन ने माना कि लोग अपनी नौकरी छोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ISRO इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. हां कई लोग नौकरी छोड़ते हैं लेकिन यह किसी भी संगठन का एक हिस्सा है. इस कदम (मेमोरेंडम) का मकसद सिर्फ कर्मचारियों को बनाए रखना नहीं है, बल्कि यह भी पक्का करना है कि जरूरी प्रोजेक्ट्स पर अचानक कोई बुरा असर न पड़े. फिर भी अगर कोई नौकरी छोड़ता है, तो कोई और उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए आगे आएगा.

संख्या में कम, लेकिन अहम प्रोजेक्ट

हालांकि, हाल ही में नौकरी छोड़ने वाले लोग ISRO के कुल 14,600 से ज्यादा कर्मचारियों में से एक छोटा सा हिस्सा हैं लेकिन वे रणनीतिक रूप से अहम सेंटर्स से जुड़े हुए हैं.

पिछले फाइनेंशियल ईयर के आखिर में URSC में 1,339 कर्मचारी थे जबकि ISRO के सबसे बड़े सेंटर VSSC में 4,577 कर्मचारी थे. अहम मिशन पर काम करने वाले कर्मचारियों की कमी को लेकर चिंता जताई गई है.

उदाहरण के लिए चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े वैज्ञानिक आदित्य (खासकर सिमुलेशन के क्षेत्र में) को ही लें. उन्होंने उस खास ग्रुप की अगुवाई की जिसने 1,00,000 से ज्यादा टेस्ट के जरिए लगभग 25 टेराबाइट डेटा तैयार किया यह कोशिश मून लैंडिंग सीक्वेंस को वेरिफाई करने में बहुत अहम साबित हुई.

मेमोरैंडम में चिंता जताते हुए कहा गया है. हाल ही में यह देखा गया है कि ग्रुप ‘A’ के साइंटिफिक/टेक्निकल स्टाफ‌ जिनमें प्रतिष्ठित गगनयान और अन्य अहम मिशन/प्रोजेक्ट से जुड़े लोग भी शामिल है‌ उनकी ओर से वॉलंटरी रिटायरमेंट और इस्तीफे की मांगों में तेजी आई है जिससे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स के लागू होने पर गंभीर असर पड़ रहा है.

डायरेक्टर की शक्तियों में बदलाव

यह भी कहा गया है कि गगनयान और दूसरे अहम मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफ़े और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के अनुरोध ‘आमतौर पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे.’ सेंटर डायरेक्टर्स को सलाह दी गई है कि जब तक प्रोजेक्ट पूरे न हो जाएं, तब तक ऐसे अनुरोध स्वीकार न करें. इसके बजाय ऐसे सभी मामलों को डायरेक्टर की सिफारिशों के साथ अंतिम निर्णय के लिए DoS (अंतरिक्ष विभाग) को भेजा जाना चाहिए.

यह आदेश 2020 में किए गए एक अहम प्रशासनिक बदलाव को पलटता है. 25 नवंबर 2020 को जारी एक मेमोरेंडम के तहत, ISRO के सेंटर डायरेक्टर और यूनिट हेड को ग्रुप A के साइंटिफिक और टेक्निकल स्टाफ (साइंटिस्ट/इंजीनियर-SG लेवल तक) से स्वैच्छिक रिटायरमेंट और इस्तीफे के अनुरोध स्वीकार करने का अधिकार दिया गया था. अब गगनयान और अन्य प्रमुख मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों से वह अधिकार असल में वापस ले लिया गया है.

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