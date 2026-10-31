Next-Gen Navigation Satellite: भारत का GPS सिस्टम ‘NavIC, जिसमें लगी एटॉमिक क्लॉक बताएगी सटीक समय

Next-Gen Navigation Satellite: ISRO ने भारत के NavIC नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करने और आम नागरिकों के लिए इसकी पहुंच बेहतर बनाने के मकसद से NVS-03 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भारत के अगली पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट, NVS-03 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. यह देश की अपनी नेविगेशन क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा देता है. NVS-03, ‘नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन’ (NavIC) सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो GPS के विकल्प के रूप में भारत का अपना सिस्टम है. यह लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रात 11:51 बजे हुआ. देश की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO ने ‘X’ (ट्विटर) पर बताया, “NVS-03 को लेकर GSLV-F18 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SHAR) से उड़ान भरी.

NavIC का नया सैटेलाइट आम नागरिकों के लिए नेविगेशन को कैसे बेहतर बनाएगा?

इस सैटेलाइट में ‘स्पेस एप्लिकेशन सेंटर’ द्वारा विकसित स्वदेशी रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक लगी है. यह L1, L5 और S बैंड में सिग्नल भेजेगा। इसमें L1 बैंड के शामिल होने से, यह सैटेलाइट आधुनिक स्मार्टफोन चिपसेट और पहनने योग्य (वेयरेबल) डिवाइसों के साथ काम कर सकेगा.

NVS-03, ISRO की अगली पीढ़ी की नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है. इसे ‘इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम’ (IRNSS) – जिसे NavIC के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

बताएगी सटीक समय

नेविगेशन में मदद करने के अलावा इसमें लगी एटॉमिक क्लॉक एकदम सटीक समय भी बताती है. बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों और सशस्त्र बलों को बिल्कुल सटीक समय की जरूरत होती है, और समय के स्रोतों के बीच थोड़ा सा भी अंतर उनके कामकाज पर असर डाल सकता है. भारत एक स्वतंत्र, जमीन पर आधारित टाइमकीपिंग (समय बताने वाले) सिस्टम बनाने पर भी काम कर रहा है.

अमेरिकी सरकार पर निर्भरता होगी कम

जून 2025 में, सरकार ने कहा कि वह भारतीय मानक समय (IST) बनाए रखने के लिए GPS (जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सरकार करती है) पर निर्भर रहना बंद कर देगी. इसके बजाय, वह गुवाहाटी, बेंगलुरु, अहमदाबाद, फरीदाबाद और भुवनेश्वर में लगाई गई 5 परमाणु घड़ियों (एटॉमिक क्लॉक्स) का उपयोग करेगी, सरकार ने बताया कि इन घड़ियों का परीक्षण कर लिया गया है और यह सिस्टम जल्द ही काम करना शुरू कर देगा. एक बार यह सिस्टम चालू हो जाने पर, बैंकों और व्यवसायों के लिए इसका उपयोग करना अनिवार्य होगा.