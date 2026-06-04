Islam-Friendly gym: हिजाब के बिना घुसना मना! मर्द-औरत एक साथ नहीं करेंगे वर्कआउट; किस राज्य में मुस्लिम जिम ऑनर का इस्लामिक फरमान ?

Islam-friendly gym: केरल से फिर एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, केरल के पलक्कड़ ज़िले में एक फ़िटनेस सेंटर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस सेंटर को इस्लाम-अनुकूल जिम बताया जा रहा है. यह घोषणा की गई है कि ये जिम इस्लाम द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही चलेगा. कई लोग इस विचार पर सवाल उठा रहे हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ, जब पुथुनगरम में स्थित इस जिम ने एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया. इस वीडियो में जिम के मालिक, नवाज़ मुथु टी, ने कहा कि ये जिम बिना तेज़ संगीत के चलेगा और इसमें पुरुषों और महिलाओं के व्यायाम करने के लिए अलग-अलग समय और अलग-अलग जगहें होंगी.

इस्लाम के हिसाब से चलेगा जिम

सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह जिम पिछले लगभग 15 सालों से चल रहा है. जिम के मालिक ने अब घोषणा की है कि वो एक नए मॉडल को अपनाएगा, जो जिम के माहौल को सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के हिसाब से बनाएगा बनाएगा. जिम के प्रबंधन ने इस बदलाव को जिम बंद होने या उसकी रीब्रांडिंग के तौर पर पेश नहीं किया है, बल्कि इसे इस सुविधा के भविष्य में काम करने के तरीके में एक बदलावके रूप में बताया है.

जिम के नए नियम क्या कहते हैं?

अपडेटेड दिशानिर्देशों की रूपरेखा बताने वाली यह घोषणा बड़े पैमाने पर शेयर की गई है, और इसमें सदस्यों के लिए स्पष्ट परिचालन बदलाव शामिल हैं

जिम के अंदर किसी भी तरह का संगीत या गाने नहीं बजाए जाएंगे

पुरुष और महिलाएं एक साथ वर्कआउट नहीं करेंगे

पुरुष और महिला सदस्यों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित होगा

महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो इस्लामी पहनावे के नियमों का पालन करें, अपने शरीर को ढककर रखें और हिजाब पहनें

अन्य धर्मों के लोग भी जिम में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वो इन नियमों का पालन करने के लिए सहमत हों

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