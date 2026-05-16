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ISIS के सबसे बड़े नेता की मौत, जानें कौन था अबू-बिलाल? जिसे नाइजीरिया में घुस के मारा अमेरिका

ISIS Abu Bilal: रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-मिनुकी ISIS के वेस्ट अफ्रीकन संगठन, ISWAP (इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस) का एक सीनियर कमांडर था. उसने लेक चाड इलाके में ISIS के कई ऑपरेशन देखे थे. माना जाता है कि उसने अलग-अलग टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड, हथियार और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दिए थे.

By: Divyanshi Singh | Published: May 16, 2026 12:18:27 PM IST

कौन था अबू-बिलाल जिसे अमेरिका ने नाइजीरिया में मार गिराया
कौन था अबू-बिलाल जिसे अमेरिका ने नाइजीरिया में मार गिराया


 ISIS Abu Bilal: अमेरिका ने दावा किया है कि उसने नाइजीरिया में ISIS के दूसरे सबसे बड़े लीडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया है. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन की घोषणा करते हुए कहा कि US मिलिट्री और नाइजीरियाई मिलिट्री ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उनके ऑर्डर पर US सैनिकों और नाइजीरियाई मिलिट्री ने एक बहुत ही मुश्किल और सीक्रेट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया.

ट्रंप के मुताबिक, अबू-बिलाल अल-मिनुकी अफ्रीका में छिपा हुआ था और उसे लगता था कि वह सुरक्षित है, लेकिन US एजेंसियों को उसकी हर हरकत की जानकारी थी. ट्रंप ने कहा कि अल-मिनुकी दुनिया के सबसे एक्टिव टेररिस्ट में से एक था. उसने दावा किया कि उसकी मौत के बाद, वह अब अफ्रीकियों में डर नहीं फैला पाएगा या अमेरिकियों के खिलाफ हमलों की साजिश नहीं रच पाएगा. ट्रंप ने कहा कि इस ऑपरेशन से ISIS के ग्लोबल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. उन्होंने मिशन में सहयोग के लिए नाइजीरियाई सरकार को भी धन्यवाद दिया.

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अबू-बिलाल कौन था?

अबू-बिलाल अल-मिनुकी को ISIS का दूसरा सबसे बड़ा ग्लोबल लीडर माना जाता था. उसका दूसरा नाम, अबू बक्र इब्न मुहम्मद इब्न अली अल-मिनुकी, अबू बक्र इब्न मुहम्मद इब्न अली अल-मिनुकी भी था. वह लंबे समय से अफ्रीका के साहेल इलाके में एक्टिव था. साहेल अफ्रीका का एक बड़ा इलाका है जो अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक फैला है. यह इलाका सहारा रेगिस्तान और दक्षिणी अफ्रीका के हरे-भरे इलाकों के बीच है. इसमें सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और सूडान जैसे देश शामिल हैं.

ISIS के वेस्ट अफ्रीकन संगठन का कमांडर 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल-मिनुकी ISIS के वेस्ट अफ्रीकन संगठन, ISWAP (इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस) का एक सीनियर कमांडर था. उसने लेक चाड इलाके में ISIS के कई ऑपरेशन देखे थे. माना जाता है कि उसने अलग-अलग टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड, हथियार और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दिए थे.

3 साल पहले ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डाला

अमेरिका लंबे समय से उसे एक बड़ा टेररिस्ट खतरा मानता रहा है. जून 2023 में, US स्टेट डिपार्टमेंट ने उसे स्पेशली डेज़िग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया. इसका मतलब है कि US उसे दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट में से एक मानता था.

US अधिकारियों के मुताबिक, अल-मिनुकी की मौत ISIS के लिए एक बड़ा झटका है. हाल के सालों में, अफ्रीका में ISIS और उससे जुड़े टेररिस्ट संगठनों की गतिविधियां तेज़ी से बढ़ी थीं. ये संगठन नाइजीरिया और आस-पास के इलाकों में लगातार हमले कर रहे थे.

Tags: Abu Bilalhome-hero-pos-1ISIS
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