Ishita Malik Murder Case: छात्रा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरोपी के चाचा गुजरात से गिरफ्तार

Ishita Malik Murder Case Latest News: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर में 25 अगस्त, 2025 को इशिता मलिक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को भगाने वाले चाचा कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 1, 2025 11:11:32 IST

Ishita Mallik Murder Case Latest News: पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गुजरात के जामनगर से इशिता मलिक हत्याकांड (Ishita Mallik Murder Case) के आरोपी देशराज सिंह के फरार चाचा कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। कुलदीप ने कथित तौर पर 18 वर्षीय देशराज को भागने में मदद की थी, जिसने 18 वर्षीय मलिक की उसके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविवार को कृष्णानगर वापस लाए गए कुलदीप को सोमवार को स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।

क्या है पूरा मामला?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि 25 अगस्त को देशराज ने भागने से पहले मलिक को उसके घर में ही बेहद करीब से गोली मार दी थी। बताया जा रहा है कि देशराज और इशिता कांचरापाड़ा केंद्रीय विद्यालय में सहपाठी थे। इशिता के रिश्ते को खत्म करने से पहले उनके बीच प्रेम संबंध थे। देशराज ने कथित तौर पर इशिता की मां और छोटे भाई को भी गोली मारने की धमकी दी थी, जो कृष्णानगर महिला कॉलेज के सामने मानिकपाड़ा स्थित उसके घर में मौजूद थे।

इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा?

इशिता मलिक हत्याकांड (Ishita Mallik Murder Case) पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। जिसमें कहा गया है कि हत्या के बाद देशराज लगातार कुलदीप के साथ टेलीफोन पर संपर्क में था। एक अधिकारी ने कहा, “हमें शक है कि कुलदीप को पता है कि देशराज कहां छिपा है।” जांचकर्ताओं को इस बात का संदेह है कि अपराध में इस्तेमाल की गई बंदूक उत्तर प्रदेश से लाई गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, देशराज के अन्य चाचा उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थानीय गुंडे माने जाते थे।

किराए के मकान में रहता था देशराज

देशराज अपनी मां और बहन के साथ उत्तर 24 परगना के कांचरापाड़ा में किराए के मकान में रहता था। उसके पिता बीएसएफ के जवान हैं। कृष्णानगर पुलिस उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश भी गई थी। देवरिया शहर के पास तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन देशराज अभी तक नहीं मिला है। पुलिस को संदेह है कि घटना के बाद देशराज देवरिया स्थित अपने पैतृक घर भाग गया है। कृष्णानगर पुलिस जिले की 15 सदस्यीय चार टीमों द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई तलाशी में कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस ने एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया है।

