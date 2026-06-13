Home > गुजरात > सूरत में ‘भूत’ के फरमान पर चला बुलडोजर? रातों-रात उजाड़ा गया गरीबों का आशियाना; इस घटना ने खड़े किए कई सवाल

सूरत में ‘भूत’ के फरमान पर चला बुलडोजर? रातों-रात उजाड़ा गया गरीबों का आशियाना; इस घटना ने खड़े किए कई सवाल

Surat News: सूरत से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए. रातों-रात 100 से ज्यादा गरीबों की झुग्गियों को उजाड़ दिया गया. लेकिन किसने गिराया इसका कोई जवाब नहीं. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 13, 2026 12:12:05 PM IST

सूरत में आखिर किसने उजाड़ा गरीबों का आशियाना?
सूरत में आखिर किसने उजाड़ा गरीबों का आशियाना?


कभी-कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं, जो लोगों को हैरान कर देते हैं. ऐसी ही एक घटना सूरत के वेद दरवाजा इलाके में घटी. जहां 100 से अधिक गरीबों की झुग्गियों को रातों-रात बुलडोजर चलाकर उजाड़ दिया गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी लीगल नोटिस के यह कार्रवाई हुई है. अभी तक यह जानकारी नहीं हुई है कि इन घरों को किसने गिरवाया. लोगों का सवाल है आखिर ये किसने किया? इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए आखिर क्यों कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया? क्या ये भूत ने किया है? मामला अदालत तक पहुंच चुका है. 

क्या है पूरा मामला?

यह मामला नासिर नगर इलाके का है. बीते 3 जून को बुलडोजर पहुंचता है, और करीब 100 घरों को उजाड़ कर फेंक दिया जाता है. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि इस जब यह कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त सूरत नगर निगम के अधिकारी और पुलिस बल मौजूद था. इस घटना के बाद स्थानीय और पीड़ित लोगों का गुस्सा भड़क उठा. जब सूरत नगर निगम से इसे गिराने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा तोड़फोड़ के लिए उनकी तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया था. फिर इस मामले ने और तूल पकड़ लिया. जानकारी के मुताबिक इन झुग्गियों में अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे.

बिल्डर के फायदे के लिए हुई कार्रवाई?

इसके साथ ही स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई को नासिर नगर के ठीक पीछे बन रहे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रास्ता देने के लिए की गई थी. शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ बिल्डर के फायदे के लिए किया गया, क्योंकि रातों-रात सड़क चौड़ी करने का प्लान बनाया गया था. हालांकि, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है. 

कोई भी विभाग नहीं ले रहा जिम्मेदारी

इस पूरी कार्रवाई को लेकर सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने इसकी घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है. सूरत नगर निगम ने तो साफतौर पर इनकर कर दिया है. लेकिन पुलिस बल किसके कहने पर मौजूद थी? पुलिस नगर निगम सारा ठिकड़ा फोड़ रही है.  निगम के कमिश्नर एन नागराजन ने कहा कि हमारे अधिकारी वहां तोड़फोड़ करने नहीं सिर्फ सड़क की नाप-जोख करने गए थे. उन्होंने कहा कि जमीन निजी मालिक की है और उसका एक हिस्सा सड़क निर्माण के लिए तय किया गया है. हमारा काम सिर्फ सीमांकन करना था, विध्वंस की कार्रवाई हमने नहीं कराई. 

कोर्ट पहुंचा मामला

बीते सोमवार को हुसैन अजीज शेख ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि झुग्गियों को तोड़ने की कार्रवाई नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई. अब यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर किसने और क्यों की कार्रवाई वो भी बिना किसी नोटिस के. 

यह खबर भी पढ़ें: आसमान में ही होगा दुश्मन का अंत, भारत ने तैयार किया मिसाइलों का महाकाल; रक्षा मंत्री ने लिखा खास संदेश

Tags: surat bulldozer newssurat news
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