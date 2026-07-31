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शहजाद पूनावाला ने छोड़ी भारतीय जनता पार्टी! क्या BJP की नीतियों से हुए परेशान? सामने आई ये वजह

Shehzad Poonawalla: शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है. जानिए पूरी अपडेट.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 31, 2026 10:56:19 AM IST

शहजाद पूनावाला ने छोड़ी भारतीय जनता पार्टी
शहजाद पूनावाला ने छोड़ी भारतीय जनता पार्टी


रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लंबे समय से प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए BJP के बड़े नेताओं को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन उन्होंने अपना एक्स (ट्विटर) का बायो भी बदला है. 

क्या जानकारी सामने आई?

CNN-News18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजाद पूनावाला ने BJP के बड़े नेताओं को अपना इस्तीफा दिया और इस फैसले के पीछे निजी कारण बताए. हालांकि, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है.

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एक्स पर बदला अपना बायो

शहजाद पूनावाल ने अपने X (पहले ट्विटर) पर उनके अपडेटेड बायो में BJP का कोई ज़िक्र नहीं है. हालांकि, शहजाद पूनावाला खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का “लाइफलॉन्ग फॉलोवर” बताते हैं.

शेयर किया पुराना वीडियो

शहजाद पूनावाला ने गुरुवार यानी 30 जुलाई को CNN-News18 की पल्लवी घोष और पायल मेहता के साथ अपना पुराना इंटरव्यू फिर से शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर के भविष्य के प्लान बताए थे.

उन्होंने कहा था, ‘मैं लगभग 18-19 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं. मैंने बहुत कम उम्र में शुरुआत की थी, इसलिए अब मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में 18-19 साल पूरे कर लिए हैं. मेरी काबिलियत के हिसाब से, मुझे लगता है कि मैं वहां पहुंच गया हूं जहां मैं पहुंचना चाहता था. 2024 में ही, मैंने सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के लिए ऑफिस संभालने के बाद, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाऊंगा.’

2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे

2017 में पार्टी के प्रेसिडेंट चुनाव प्रोसेस पर हुए विवाद के बाद कांग्रेस छोड़कर शहजाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे. BJP में शामिल होने के बाद शहजाद को नेशनल स्पोक्सपर्सन बनाया गया.

यह खबर भी पढ़ें: Parliament Monsoon Session: गौरव गोगोई से लेकर अखिलेश यादव तक, संसद में पेपर लीक बिल डिबेट पर नेताओं ने अब तक क्या-क्या कहा?

Tags: home-hero-pos-6Shehzad Poonawalla
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