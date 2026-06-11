क्या शादीशुदा हैं ममता बनर्जी की बागी सांसद सायोनी घोष? इंटरनेट पर लोग ढूंढ रहे पति का नाम, सुर्खियों में है निजी जिंदगी

पश्चिम बंगाल के सियासी संकट के बीच ममता बनर्जी की सबसे खास रहीं सायोनी घोष की बगावत ने सबको चौंका दिया है. जब से वह इस राजनीतिक उथल-पुथल के कारण सुर्खियों में आई हैं, तब से हर कोई उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है. इंटरनेट पर एक ही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है क्या सायोनी घोष शादीशुदा हैं? आइए, बगावत का झंडा बुलंद करने वाली इस फायरब्रांड नेता की नेटवर्थ से लेकर उनकी निजी जिंदगी के हर अनसुने पहलू को करीब से जानते हैं.

सायोनी घोष कौन हैं?

सायोनी घोष एक अभिनेत्री, गायिका और राजनेता हैं. उन्होंने 17 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने 2010 में टेलीफिल्म ‘इच्छे दाना’ से बंगाली इंडस्ट्री में डेब्यू किया. इसके बाद, उन्होंने फीचर फिल्मों में काम करना शुरू किया; उनकी पहली फिल्म ‘नटोबोर नटआउट’ थी. उन्होंने ‘शत्रु’, ‘कानमाची’, ‘अंतराल’, ‘एक्ला चलो’, ‘अमर शहर’, ‘बिटनून’, ‘मायार बिये’ और ‘राजकाहिनी’ जैसी फिल्मों में काम किया. 2013 और 2014 में, उन्होंने जलशा मूवीज़ के लिए कलकत्ता फुटबॉल लीग के प्रसारण को भी होस्ट किया.

क्या सायोनी घोष शादीशुदा हैं?

आपको बता दें कि सयानी घोष ने अब तक अपनी शादी को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स की मानें, तो वह फिलहाल अविवाहित (Unmarried) हैं. सायोनी अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती हैं और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात नहीं की है.

सायोनी घोष के पति का नाम

चूंकि सयानी शादीशुदा नहीं हैं, इसलिए उनके पति का कोई नाम रिकॉर्ड में नहीं है. खबरों की मानें, तो सयानी ने हमेशा अपने एक्टिंग करियर और राजनीतिक सफर पर ही फोकस किया है और अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें सोशल मीडिया या मीडिया के सामने शेयर करने से बचती रही हैं.

2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुईं

सायनी घोष 2021 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुईं. TMC ने उन्हें आसनसोल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वह BJP उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल से हार गईं. 2023 में, वह TMC युवा विंग की अध्यक्ष बनीं और 2024 में, उन्होंने TMC के टिकट पर जादवपुर से लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बनीं.

सायनी घोष की कुल संपत्ति कितनी है?

सायनी घोष ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया. हलफनामे के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 91.89 लाख है. उन पर 59 लाख का कर्ज भी ह. चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक, सायनी घोष के पास 35,000 नकद हैं, जबकि बैंक खातों में लगभग 10.25 लाख जमा हैं. ये फंड HDFC बैंक, UCO बैंक और रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट में रखे गए हैं.

कोलकाता में आलीशान घर

सायोनी घोष के पास कोलकाता के गोल्फ़ ग्रीन में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 62.64 लाख है. उनके पास कोई खेती की ज़मीन या ज़मीन का प्लॉट नहीं है. इसके अलावा, उनके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी नहीं है. सायोनी घोष के पास चार लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, जिनकी कुल कीमत 11.03 लाख है. साथ ही, उन्होंने चुनाव हलफ़नामे में बताया है कि उनके पास 8 ग्राम सोना है. उनके पास 6 लाख की होंडा जैज़ कार भी है.