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क्या Digilocker पर ड्राइविंग लाइसेंस देख छोड़ देगी पुलिस? चेकिंग में कितना मान्य, जानें इससे जुड़े जरूरी नियम

कुछ लोग इस ऐप में ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चलना भी पसंद करते हैं. लेकिन, क्या चालान से बचने के लिए इस ऐप में ड्राइविंग लाइसेंस रखना सही है? चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: June 8, 2026 6:10:26 PM IST

क्या Digilocker पर ड्राइविंग लाइसेंस देख छोड़ देगी पुलिस? चेकिंग में कितना मान्य, जानें इससे जुड़े जरूरी नियम


Driving License Rules: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन केवल बातचीत या एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह कई जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की भी एक जगह बन चुकी है. कई लोगों की आदत में शुमार होता है कि वे फीजिकल डॉक्यूमेंट्स को साथ नहीं रखकर अपने फोन में रखना पसंद करते हैं. हालांकि, डिजिटलीकरण को ओर यह एक अच्छा बदलाव देखा जा रहा है. बैंकिंग से लेकर सरकारी सेवाओं तक, लगभग हर काम अब डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है. ऐसे में DigiLocker एक बड़ा माध्यम बन चुका है. कई लोग अपने जरूरी दस्तावेजों को डिजिलॉकर में रखना पसंद करते हैं.

कुछ लोग इस ऐप में ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चलना भी पसंद करते हैं. लेकिन, क्या चालान से बचने के लिए इस ऐप में ड्राइविंग लाइसेंस रखना सही है? चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

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क्या DigiLocker में DL रखना मान्य है?

अगर आप अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन इसकी कॉपी DigiLocker में  रखते हैं तो यह पूरी तरह से मान्य यानि वैलिड होता है. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है. पुलिस द्वारा रुकवाए जाने पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस इस ऐप में दिखा सकते हैं. भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने डिजिटल दस्तावेजों को आधिकारिक मान्यता दी गई है. अगर आप पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर फोन की गैलरी या फिर डिजिलॉकर का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि पके दस्तावेज वैलिड नहीं माने जाएं. 

किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप DigiLocker में अपने दस्तावेजों को लेकर चलते हैं तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि स्क्रीनशॉट, फोटो या फोटोकॉपी को वैलिड नहीं माना जाता है. इस दौरान आपके फोन में पर्याप्त बैटरी होने के साथ-साथ अन्य दस्तावेज भी होने चाहिए. वहीं, ट
आपके पास वाहन इंश्योरेंस की जानकारी VAHAN डेटाबेस में अपडेट होनी चाहिए. 

Tags: Driving License
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