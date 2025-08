Independence Day 2025: 78वां या 79वां स्वतंत्रता दिवस? सॉल्व हो गया पजल, उत्तर सुन घूम जाएगा माथा

Independence Day 2025: भारत को 15 अगस्त 1947 को एक लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। यह दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों और आम भारतीयों के लिए याद किया जाता है जिन्होंने एकजुट होकर अंग्रेजों से देश को वापस छीनने में कामयाबी हासिल की। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराते हैं, उसके बाद राष्ट्रगान का भव्य गायन और राष्ट्र के नाम संबोधन होता है। लोग भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करते हैं।

जबकि भारत अपना अगला स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, एक जाना-पहचाना सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है। क्या यह 78वाँ स्वतंत्रता दिवस है या 79वाँ?

यह चर्चा दो मान्यताओं पर केंद्रित है कि इस दिन की गणना कब से कि जा रही है। अगर इस दिन की गणना 15 अगस्त, 1947 से की जा रही है जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो भारत 15 अगस्त 2025 को अपनी स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। वहीं अगर इसकी गणना उस दिन से कि जा रही है जब भारत ने एक साल बाद अपनी पहली वर्षगांठ मनाई गई थी तो फिर देश 78वाँ स्वतंत्रता दिवस मनायेगा।

आधिकारिक चैनलों के अनुसार, यह निश्चित है कि भारत अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा प्रकाशित प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक पत्र ने इस बात की पुष्टि की है कि देश अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।

As we approach this year’s Independence Day, I look forward to hearing from my fellow Indians!

What themes or ideas would you like to see reflected in this year’s Independence Day speech?

Share your thoughts on the Open Forums on MyGov and the NaMo App……

— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2025