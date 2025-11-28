क्या ट्रेनों में परोसा जा रहा है हलाला मीट? रेलवे को मिला NHRC का नोटिस; अब जाकर आया सच सामने

Halal Meat In Trains: भारतीय रेलवे में परोसे जाने वाले नॉन-वेज भोजन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर पहले भी (जुलाई 2023) यह सवाल उठाया गया था कि क्या ट्रेनों में सिर्फ हलाल मीट ही परोसा जाता है। उस समय भी IRCTC ने स्पष्ट किया था कि रेलवे में परोसा जाने वाला चिकन या अन्य नॉन-वेज केवल वही होता है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और उसमें समय—समय पर हुए संशोधनों के अनुरूप हो.

रेलवे को मिला NHRC का नोटिस!

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारतीय रेलवे को NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) से नोटिस मिला है। इन रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया कि रेलवे में सिर्फ हलाल तरीके से तैयार मीट ही उपयोग किया जा रहा है, जिससे धार्मिक पक्षपात का संकेत मिलता है। इस दावे ने बहस को फिर हवा दे दी.

रेलवे की तरफ से क्या कुछ कहा गया?

रेलवे ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। रेलवे का स्पष्ट कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ट्रेनों में परोसा जाने वाला नॉन-वेज भोजन हलाल सर्टिफाइड ही होना चाहिए। रेलवे के अनुसार, कैटरिंग में केवल वही मीट इस्तेमाल किया जाता है जो FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) के मानकों को पूरा करता है.

रेलवे के लाइसेंसी, वेंडर और कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को FSSAI के सभी नियमों और प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। यानी चाहे मीट हलाल हो या झटका—फैसला रेलवे नहीं, बल्कि फूड सेफ्टी के मानकों के अनुसार लिया जाता है.

CIC तक पहुंचा मामला?

यह मामला हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के सामने भी पहुंचा। एक RTI के तहत सवाल उठाया गया था कि क्यों रेलवे कैटरिंग में हलाल मीट का इस्तेमाल हो रहा है और क्या इसके लिए कोई औपचारिक नियम है। CIC के समक्ष IRCTC ने फिर दोहराया कि रेलवे का कोई ऐसा दिशानिर्देश नहीं है जो किसी विशेष धार्मिक प्रक्रिया के तहत प्रमाणित मीट को अनिवार्य बनाता हो। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे केवल गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर सख्त है, न कि किसी धार्मिक प्रमाणन को लेकर.

नोटिस को लेकर रेलवे ने बताया सच

इसके साथ ही रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि मीडिया रिपोर्ट्स में कही गई NHRC नोटिस वाली बात तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि रेलवे को इस संबंध में कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। रेलवे का कहना है कि इन अफवाहों से यात्रियों में अनावश्यक भ्रम फैल रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि कैटरिंग का पूरा ढांचा सिर्फ फूड सेफ्टी पर आधारित है, न कि धार्मिक प्रमाणनों पर.

कुल मिलाकर, रेलवे ने दोहराया है कि ट्रेनों में नॉन-वेज भोजन की आपूर्ति पूरी तरह पारदर्शी, मानक-आधारित और कानूनी निर्देशों के अनुरूप है—न कि किसी विशेष धार्मिक पद्धति पर आधारित.

