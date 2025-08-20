Home > देश > कहानी के लिए ड्रामा कर रही हैं CM रेखा गुप्ता? हमले के बाद भाजपा बनाम आप में सियासी घमासान! इटालिया ने तस्वीर को लेकर कह दी बड़ी बात

कहानी के लिए ड्रामा कर रही हैं CM रेखा गुप्ता? हमले के बाद भाजपा बनाम आप में सियासी घमासान! इटालिया ने तस्वीर को लेकर कह दी बड़ी बात

CM Rekha Gupta: दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर AAP-BJP में तकरार तेज़ है। आप विधायक पर कहानी गढ़ने के आरोप, AI फोटो और राजनीतिक घमासान भी उभरा, पढ़िए पूरी खबर।

Published By: Shivani Singh
Published: August 20, 2025 20:59:03 IST

कहानी के लिए ड्रामा कर रही हैं CM रेखा गुप्ता? हमले के बाद भाजपा बनाम आप में सियासी घमासान! इटालिया ने तस्वीर को लेकर कह दी बड़ी बात

CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को आप विधायक द्वारा “कहानी गढ़ने का नाटक” कहे जाने पर भाजपा ने इसपर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसके बाद दिल्ली भाजपा सचिव हरीश खुराना ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए X पर पोस्ट किया: “क्या यह आपकी पार्टी की आधिकारिक लाइन है? आपके विधायक कह रहे हैं कि कोई हमला नहीं हुआ और मुख्यमंत्री नाटक कर रही हैं, तो आप हमले की निंदा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ‘आप’ की कोई साज़िश हो सकती है क्योंकि आपका इस तरह के कृत्यों में शामिल होने का इतिहास रहा है।”

वह किराड़ी से आप विधायक अनिल झा की टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि वह रेखा गुप्ता को 27 सालों से जानते हैं क्योंकि वह भी पहले भाजपा में थे। आपको बता दें अनिल झा ने कथित तौर पर कहा, “कोई हमला नहीं हुआ है। उन्होंने खुद उस आदमी को वहाँ रखा था, ताकि कहानी गढ़ी जा सके। वह सालों से यह नाटक कर रही हैं।” उन्होंने कहा “मुझे एक घटना याद है जब वह छात्र संघ की अध्यक्ष थीं और मैं उपाध्यक्ष, और हम विदेशी सौंदर्य उत्पादों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे,” उन्होंने आगे कहा। “उन्होंने मुझसे अपने कुछ बाल जलाने को कहा ताकि यह दिखाया जा सके कि उन उत्पादों को जलाते समय उन्हें चोट लगी थी। इसलिए यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है।” उन्होंने उन्हें और भाजपा को “नाटक कंपनी, चोर मैनेजर” भी कहा।

आप नेतृत्व की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, आप नेता केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी गुप्ता हमले की निंदा कर चुके हैं। वहीँ राजेश भाईजी नाम के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस की अब तक की जाँच से पता चलता है कि वह दिल्ली सरकार से नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सभी आवारा कुत्तों को हटाने के हालिया आदेश का विरोध नहीं किया। लेकिन भाजपा के खुराना ने “कुत्तों से प्यार करने वाले सिद्धांत” को मानने से इनकार कर दिया।

Rekha Gupta Attacked: ‘मैं सदमे में थी, लेकिन अब…’, खुद पर हमले के बाद बोलीं CM रेखा गुप्ता, सुन हैरान रह गया कोई!

एआई राजनीतिक घमासान में उतरा

इससे पहले, खुराना ने एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह आरोपी और आप के गुजरात नेता गोपाल इटालिया की है; लेकिन बाद में आप ने इसे एआई द्वारा जनित या संपादित बताकर खारिज कर दिया था।

इटालिया ने एक्स पर पोस्ट किया “हरीश खुराना जी, हो सकता है कि आपकी इज्जत एक ट्रोल से ज़्यादा न हो, लेकिन ऐसी घटिया हरकतें करने से पहले, क्या आपने अपने पिता मदनलाल जी के सम्मान के बारे में नहीं सोचा?” वह हरीश के दिवंगत पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना का ज़िक्र कर रहे थे।

आतिशी ने एक टीवी चैनल पर इस बारे में बात की “यह तस्वीर मुख्यमंत्री पर हमला करने वाले व्यक्ति का झूठा संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। और अगर यह तस्वीर फ़र्ज़ी नहीं भी होती – हालाँकि यह साफ़ तौर पर फ़र्ज़ी है – तो भी मेरा रुख़ यही होता कि राजनीति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, और हम इस हमले की निंदा करते हैं।”

सुबह हमले की खबर आने के तुरंत बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया था: “लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेद और विरोध स्वीकार्य हैं, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ होंगे।”

Delhi CM Attack: रिक्शे से उतरा, फोन पर कर रहा था किसी से बात…दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले का Video आया सामने

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
कहानी के लिए ड्रामा कर रही हैं CM रेखा गुप्ता? हमले के बाद भाजपा बनाम आप में सियासी घमासान! इटालिया ने तस्वीर को लेकर कह दी बड़ी बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कहानी के लिए ड्रामा कर रही हैं CM रेखा गुप्ता? हमले के बाद भाजपा बनाम आप में सियासी घमासान! इटालिया ने तस्वीर को लेकर कह दी बड़ी बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कहानी के लिए ड्रामा कर रही हैं CM रेखा गुप्ता? हमले के बाद भाजपा बनाम आप में सियासी घमासान! इटालिया ने तस्वीर को लेकर कह दी बड़ी बात
कहानी के लिए ड्रामा कर रही हैं CM रेखा गुप्ता? हमले के बाद भाजपा बनाम आप में सियासी घमासान! इटालिया ने तस्वीर को लेकर कह दी बड़ी बात
कहानी के लिए ड्रामा कर रही हैं CM रेखा गुप्ता? हमले के बाद भाजपा बनाम आप में सियासी घमासान! इटालिया ने तस्वीर को लेकर कह दी बड़ी बात
कहानी के लिए ड्रामा कर रही हैं CM रेखा गुप्ता? हमले के बाद भाजपा बनाम आप में सियासी घमासान! इटालिया ने तस्वीर को लेकर कह दी बड़ी बात
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?