दिवाली और छठ की भीड़ के बीच IRCTC वेबसाइट डाउन, 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने के बावजूद यात्रियों को झेलनी पड़ी दिक्कतें

IRCTC Website Down : छठ पर्व के दौरान IRCTC वेबसाइट और ऐप डाउन होने से टिकट बुकिंग में परेशानी हुई. रेलवे ने 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाईं और प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 25, 2025 1:04:05 PM IST

IRCTC Website Down : छठ पर्व की भीड़ के बीच शनिवार सुबह भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट कुछ समय के लिए डाउन हो गई. कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर ये शिकायत की कि वे टिकट बुक नहीं कर पा रहे थे.

हालांकि IRCTC ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन यूजर्स की शिकायतों का जवाब X (पूर्व में ट्विटर) पर दिया. IRCTC ने सुझाव दिया कि टिकट बुकिंग में समस्या होने पर लोग अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके [IRCTC ई-क्वेरी पोर्टल](https://equery.irctc.co.in/irctc_equery/) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

 Downdetector ने दर्ज किए 180 से ज्यादा रिपोर्ट

ऑनलाइन आउटेज ट्रैकिंग पोर्टल Downdetector ने शनिवार सुबह 10:07 बजे IRCTC से जुड़े करीब 180 शिकायतें दर्ज कीं. एक यूजर ने स्क्रीनशॉट के साथ लिखा कि ‘IRCTC वेबसाइट डाउन है, कृपया मदद करें.’

 Tatkal समय में ऐप की समस्या

कुछ यात्रियों ने ये भी बताया कि IRCTC मोबाइल ऐप पिछले 3-4 दिनों से Tatkal बुकिंग के दौरान काम नहीं कर रहा. एक यूजर ने लिखा, ‘@IRCTCofficial @RailMinIndia @RailwaySeva worst app पिछले 3-4 दिन से tatkal समय में काम नहीं कर रही… स्थिति बहुत खराब है.’

 दीवाली और छठ के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था

भारतीय रेलवे ने दीवाली और छठ के त्योहारों में भारी यात्रियों के दबाव को देखते हुए देशभर में 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की है. इन ट्रेनों और यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख स्टेशनों जैसे नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, उदना, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु आदि पर इंतजार करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं.

छठ और दीवाली के समय यात्रियों की सुविधा के बावजूद तकनीकी परेशानियां, जैसे IRCTC वेबसाइट और ऐप का डाउन होना, यात्रियों के लिए चिंता का विषय बन गई हैं. रेलवे प्रशासन लगातार इस स्थिति को सुधारने के प्रयास कर रहा है.
 

