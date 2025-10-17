Home > देश > आईआरसीटीसी वेबसाइट क्रैश, धनतेरस पर ट्रेन से सफर हुआ मुश्किल, तत्काल बुकिंग का टूटा सपना

आईआरसीटीसी की वेबसाइट (IRCTC Website) और मोबाइल ऐप (Moblie App) डाउन होने से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तकनीकी खराबी (Technical Issues) की वजह से धनतेरस (Dhanteras) से पहले तत्काल टिकटों (Tatkal Ticket) की बुकिंग प्रभावित हुई.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 17, 2025 1:41:20 PM IST

IRCTC website causing inconvenience: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के डाउन होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. धनतेरस से ठीक एक दिन पहले तत्काल टिकटों की बुकिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन यात्रियों का घर जाने का सपना पूरी तरह से टूट गया है. 

आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने क्या कहा:

आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने तकनीकी कारणों से दिक्कत होने की बात कही है और साथ ही आश्वासन देते हुए कहा है कि इसे जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश की जा रही है. लेकिन, यह पहली बार नहीं है, इससे पहले साल 2024 के दिसंबर में भी इस तरह की तकनीकी समस्या देखने को मिली थी. 

वेबसाइट पर किस तरह का मैसेज हुआ शो:

साइट के खुलते ही उपयोगकर्ताओं को एक डाउनटाइम मैसेज दिखाई देगा, जिसमें कहा गया कि अगले घंटे तक बुकिंग और कैंसिलेशन सेवाएं किसी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी. कैंसिलेशन और टीडीआर फाइल करने के लिए ग्राहकों को कस्टमर केयर नंबरों और ईमेल पर संपर्क करने की ज़रूरी सलाह दी गई है. 

लाखों टिकटों की बुकिंग पर पड़ा भारी असर:

IRCTC.CO.IN रेलवे टिकट बुकिंग की एकमात्र साइट है, जहां सैकड़ों की संख्या में लगभग 12.5 लाख टिकटों की रोजाना बिक्री की जाती है. रेलवे के कुल टिकटों में से लगभग 84 प्रतिशत बुकिंग केवल इसी वेबसाइट और ऐप के ज़रिए होती है.

यह तकनीकी विफलता उस समय हुई जब सुबह 10 बजे एसी श्रेणी और 11 बजे नॉन-एसी श्रेणी के लिए तत्काल कोटे की टिकट बुकिंग की शुरुआत होनी थी. इस तकनीकी खराबी की वजह से लाखों यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अपने घर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों का फिलहाल सपना टूट गया है. 

