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IRCTC vs RailOne: किस ऐप पर मिलती है आसान और फास्ट टिकट बुकिंग? क्या रहेगा आपके लिए किफायती

ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि IRCTC ऐप से टिकट बुकिंग करना सही है या फिर RailOne ऐप ज्यादा स्मार्ट होता है. चलिए हम आपको दोनों ही ऐप्स के बीच के अंतर बारे में समझाते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 7, 2026 6:29:48 PM IST

IRCTC vs RailOne: किस ऐप पर मिलती है आसान और फास्ट टिकट बुकिंग? क्या रहेगा आपके लिए किफायती


IRCTC vs RailOne: रेलवे देश का सबसे बड़े नेटवर्क के तौर पर देखा जाता है. रोजाना देश में लाखों लोग ट्रेक का सफर कर एक से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं. ऑफिस का सफर हो, परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाना हो या किसी जरूरी काम के लिए दूसरे शहर जाना हो, भारतीय रेलवे देश का सबसे भरोसेमंद साधन माना जाता है. हालांकि, ट्रेन की टिकट बुक करना आज के समय में काफी आसान हो गया है अब इसके लिए आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन, आज भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पाने के चलते लोगों को जनरल बोगी में यात्रा करनी पड़ती है.

ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि IRCTC ऐप से टिकट बुकिंग करना सही है या फिर RailOne ऐप ज्यादा स्मार्ट होता है. चलिए हम आपको दोनों ही ऐप्स के बीच के अंतर बारे में समझाते हैं. 

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क्या है दोनों में अंतर?

देखा जाए तो IRCTC vs RailOne दोनों ही रेलवे की ऐप्स हैं, जो ट्रेन की टिकट बुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है. हालांकि, वैसे तो दोनों ही स्मार्ट और बुकिंग के लिए सटीक मानी जाती हैं. IRCTC लंबे समय से लोगों को अपनी सेवाएं देती आ रही है. इस ऐप में आपको तत्काल टिकट सुविधा मिलने के साथ PNR स्टेटस चेक, रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के अलावा टिकट कैंसिलेशन की सुविधा भी मिलती है. इसमें आपको ई-कैटरिंग के साथ-साथ सीट उपलब्धता जांच के बारे में पता लगाने की भी सुविधा दी जाती है. वहीं, RailOne रेलवे द्वारा कुछ ही समय पहले शुरु की गई ऐप है, जिसमें आपको फास्ट नेविगेशन के साथ-साथ आकर्षक इंटरफेस यात्रा संबंधी जानकारी मिलती है, जिसके जरिए आप अपनी ट्रेन को खोज सकते हैं.  

किससे टिकट बुक करना सही?

टिकट बुकिंग के लिए वैसे दतो दोनों ही ऐप्स काफी अच्छी हैं, लेकिन अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपके लिए  IRCTC ऐप ज्यादा सही रहेगी, इसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं. नियमित रूप से ट्रेन टिकट बुकिंग करने वालों के लिए यह ऐप सही रहेगी. वहीं, दूसरी तरफ अगर आप आसान इंटरफेस पसंद करते हैं या आसान नेविगेशन चाहते हैं या फिर पहली बार ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए RailOne ज्यादा किफायती और फास्ट साबित हो सकती है.

Tags: RailOne app
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