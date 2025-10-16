Home > देश > घर लौटने की टेंशन खत्म! रेलवे ने शुरू की नई सर्विस, कैसे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के पाएं Confirm Ticket

घर लौटने की टेंशन खत्म! रेलवे ने शुरू की नई सर्विस, कैसे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के पाएं Confirm Ticket

IRCTC Vikalp Scheme: अगर आप इस दिवाली या छठ पर घर जाने की योजना बना रहे हैं और रेलवे टिकट की वेटिंग लिस्ट को लेकर चिंतित हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. इस समस्या को दूर करने के लिए IRCTC ने 'विकल्प' नाम से एक स्मार्ट पहल शुरू की है. जानें क्या है पूरा प्रोसेस.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 16, 2025 5:13:21 PM IST

IRCTC Vikalp Scheme
IRCTC Vikalp Scheme

IRCTC: क्या आप इस दिवाली घर जाने की सोच रहे हैं और अपनी ट्रेन टिकट को लेकर चिंतित हैं? अगर जवाब हां है, तो अब आपकी समस्या का समाधान हो सकता है और आपको कन्फर्म टिकट मिल सकता है. भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए लगातार नई सुविधाएं पेश करता रहता है. जिनका उपयोग करके आप अपनी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं. इसी कड़ी में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने यात्रियों के लिए एक स्मार्ट समाधान पेश किया है. यह सुविधा आपकी टिकट बुकिंग को कन्फर्म कर सकती है.

IRCTC की विकल्प योजना यात्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए बनाई गई है. यह प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को बिना किसी रद्दीकरण शुल्क के उसी रूट पर चलने वाली खाली सीटों वाली अन्य ट्रेनों में स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने की सुविधा देती है.

क्या है विकल्प योजना?

विकल्प योजना भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की एक पहल है जिसका उद्देश्य यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन का विकल्प प्रदान करना है. यह योजना केवल तभी उपलब्ध होती है जब किसी यात्री को उसकी बुकिंग के अनुसार कन्फर्म सीट नहीं मिलती है. इस योजना के तहत प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को उसी रूट पर उपलब्ध सीटों वाली अन्य ट्रेनों में स्थानांतरित किया जाता है. हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस योजना के तहत कन्फर्म टिकट अनिवार्य नहीं है.

विकल्प योजना कैसे काम करती है?

जब कोई यात्री विकल्प योजना चुनता है तो उसका प्रतीक्षा सूची वाला टिकट मूल प्रस्थान तिथि से 12 घंटे के भीतर प्रस्थान करने वाली किसी अन्य ट्रेन में ट्रांसफर हो जाता है. यदि वैकल्पिक ट्रेन में सीट उपलब्ध है, तो टिकट स्वतः ही निःशुल्क कन्फर्म हो जाता है. यह सुविधा/योजना विशेष रूप से दिवाली और छठ के मौसम के लिए शुरू की गई थी. हालांकि यदि कन्फर्म टिकट रद्द किया जाता है. तो रद्दीकरण शुल्क लगेगा.

विकल्प सुविधा का उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया

रेलवे विकल्प सुविधा का उपयोग करना बहुत आसान है

  • बस अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर IRCTC ऐप या वेबसाइट खोलें और अपने क्रेडेंशियल (लॉगिन ID और पासवर्ड) से लॉग इन करे.
  • “टिकट बुक करें” विकल्प पर टैप करें और प्रारंभिक और गंतव्य स्टेशन दर्ज करें, और तिथि चुनें.
  • जिस ट्रेन से आप यात्रा करना चाहते हैं उसे चुनें.
  • पूरी जानकारी प्रदान करें और भुगतान करें.
  • यदि आपका टिकट प्रतीक्षा सूची में है, तो ऐप आपको स्वचालित रूप से “विकल्प” चुनने के लिए कहेगा. आप वैकल्पिक ट्रेनें चुन सकते हैं.
  • विकल्प योजना को चार्ट तैयार होने से पहले भी “बुक्ड टिकट हिस्ट्री” लिंक के ज़रिए सक्रिय किया जा सकता है.
  • अगर चार्ट तैयार होने के बाद भी आपका पीएनआर वेटिंग लिस्ट में रहता है, तो IRCTC आपको स्वचालित रूप से किसी वैकल्पिक ट्रेन में सीट दे देगा.
  • आपको ट्रेन के पीएनआर की जानकारी वाला एक एसएमएस प्राप्त होगा.

Tags: chhath special trainDiwali special trainIRCTCIRCTC news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
घर लौटने की टेंशन खत्म! रेलवे ने शुरू की नई सर्विस, कैसे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के पाएं Confirm Ticket

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

घर लौटने की टेंशन खत्म! रेलवे ने शुरू की नई सर्विस, कैसे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के पाएं Confirm Ticket

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घर लौटने की टेंशन खत्म! रेलवे ने शुरू की नई सर्विस, कैसे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के पाएं Confirm Ticket
घर लौटने की टेंशन खत्म! रेलवे ने शुरू की नई सर्विस, कैसे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के पाएं Confirm Ticket
घर लौटने की टेंशन खत्म! रेलवे ने शुरू की नई सर्विस, कैसे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के पाएं Confirm Ticket
घर लौटने की टेंशन खत्म! रेलवे ने शुरू की नई सर्विस, कैसे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के पाएं Confirm Ticket