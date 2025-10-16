घर लौटने की टेंशन खत्म! रेलवे ने शुरू की नई सर्विस, कैसे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के पाएं Confirm Ticket

IRCTC: क्या आप इस दिवाली घर जाने की सोच रहे हैं और अपनी ट्रेन टिकट को लेकर चिंतित हैं? अगर जवाब हां है, तो अब आपकी समस्या का समाधान हो सकता है और आपको कन्फर्म टिकट मिल सकता है. भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए लगातार नई सुविधाएं पेश करता रहता है. जिनका उपयोग करके आप अपनी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं. इसी कड़ी में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने यात्रियों के लिए एक स्मार्ट समाधान पेश किया है. यह सुविधा आपकी टिकट बुकिंग को कन्फर्म कर सकती है.

IRCTC की विकल्प योजना यात्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए बनाई गई है. यह प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को बिना किसी रद्दीकरण शुल्क के उसी रूट पर चलने वाली खाली सीटों वाली अन्य ट्रेनों में स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने की सुविधा देती है.

क्या है विकल्प योजना?

विकल्प योजना भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की एक पहल है जिसका उद्देश्य यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन का विकल्प प्रदान करना है. यह योजना केवल तभी उपलब्ध होती है जब किसी यात्री को उसकी बुकिंग के अनुसार कन्फर्म सीट नहीं मिलती है. इस योजना के तहत प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को उसी रूट पर उपलब्ध सीटों वाली अन्य ट्रेनों में स्थानांतरित किया जाता है. हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस योजना के तहत कन्फर्म टिकट अनिवार्य नहीं है.

विकल्प योजना कैसे काम करती है?

जब कोई यात्री विकल्प योजना चुनता है तो उसका प्रतीक्षा सूची वाला टिकट मूल प्रस्थान तिथि से 12 घंटे के भीतर प्रस्थान करने वाली किसी अन्य ट्रेन में ट्रांसफर हो जाता है. यदि वैकल्पिक ट्रेन में सीट उपलब्ध है, तो टिकट स्वतः ही निःशुल्क कन्फर्म हो जाता है. यह सुविधा/योजना विशेष रूप से दिवाली और छठ के मौसम के लिए शुरू की गई थी. हालांकि यदि कन्फर्म टिकट रद्द किया जाता है. तो रद्दीकरण शुल्क लगेगा.

विकल्प सुविधा का उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया

रेलवे विकल्प सुविधा का उपयोग करना बहुत आसान है