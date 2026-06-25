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IRCTC Train Delay Rules: इन ट्रेनों के लेट होने पर मिलता है ये लाभ, पैसे भी हो सकते वापस; अभी चेक करें IRCTC के नियम

IRCTC Train Delay Rules: अगर आप इन ट्रेनों में सफर कर रहे हैं और ट्रेन दो घंटे से ज्यादा लेट हो, तो यात्रियों को मुफ्त भोजन मिल सकता है. वहीं तीन घंटे से अधिक देरी या रूट बदलने पर पूरा टिकट रिफंड लेने का भी प्रावधान है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 25, 2026 5:50:08 AM IST

IRCTC Train Delay Rules: इन ट्रेनों के लेट होने पर मिलता है ये लाभ, पैसे भी हो सकते वापस; अभी चेक करें IRCTC के नियम


IRCTC Train Delay Rules: रेल यात्रा में देरी होना कोई नई बात नहीं है. कई बार यात्री घंटों तक स्टेशन पर या ट्रेन के अंदर इंतजार करने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसे हालातों में अधिकतर लोगों को केवल असुविधा और समय की बर्बादी ही दिखाई देती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ट्रेन के ज्यादा देर से चलने पर भारतीय रेलवे यात्रियों को कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान करता है. खास तौर पर राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वालों को देरी की स्थिति में मुफ्त भोजन का लाभ मिल सकता है.

आईआरसीटीसी के नियमों के अनुसार यदि प्रीमियम कैटेगरी की कोई ट्रेन दो घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही हो, तो यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भोजन उपलब्ध कराया जाता है. ट्रेन की देरी और यात्रा के समय के आधार पर यात्रियों को नाश्ता, लंच, डिनर, चाय या हल्के स्नैक्स दिए जाते हैं, ताकि सफर के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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 भोजन में क्या-क्या शामिल होता है?

यात्रा के दौरान सबसे पहले चाय या कॉफी के साथ बिस्कुट सर्व किए जाते हैं. इसके साथ एक किट भी दी जाती है, जिसमें चीनी या शुगर-फ्री सैशे और मिल्क क्रीमर शामिल होता है. नाश्ते या शाम की चाय के समय यात्रियों को ब्रेड-बटर, 200 मिलीलीटर फ्रूट ड्रिंक और चाय या कॉफी दी जाती है.

वहीं दोपहर और रात के भोजन में पौष्टिक खाने का ध्यान रखा जाता है. आमतौर पर यात्रियों को चावल के साथ छोले, राजमा या दाल परोसी जाती है. इसके अलावा अचार के पैकेट भी दिए जाते हैं. कई बार भोजन के विकल्प के रूप में मिक्स वेजिटेबल, सात पूरियां और नमक-मिर्च के सैशे भी उपलब्ध कराए जाते हैं.

 टिकट रद्द करने और रिफंड का प्रावधान

यदि ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा देर से चल रही हो या उसका मार्ग बदल दिया गया हो, तो यात्री अपना टिकट रद्द कराकर पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. ऑनलाइन बुक किए गए टिकट का रिफंड उसी माध्यम से वापस किया जाता है, जिससे भुगतान किया गया था. वहीं काउंटर से खरीदे गए टिकटों के लिए यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट रद्द कराना होता है.

लंबी देरी की स्थिति में रेलवे यात्रियों के आराम और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखता है. स्टेशनों पर वेटिंग रूम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि खान-पान के स्टॉल सामान्य समय से अधिक देर तक खुले रखे जाते हैं. रात के समय यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाती हैं. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अतिरिक्त जवान भी तैनात किए जाते हैं.

 

Tags: IRCTCIRCTC Train Delay Rulesrailway news
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