IRCTC Train Cancel: ट्रेन पकड़ने से पहले पढ़ लें ये खबर! सितंबर में ट्रैफिक ब्लॉक के चलते 845 ट्रेनें प्रभावित, जानें पूरा अपडेट

IRCTC Train Cancel: इंडियन रेलवे ने 21 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2026 के बीच ट्रेन सर्विस में बड़े बदलावों का ऐलान किया है. यह बदलाव बिहार में मोकामा के पास गंगा नदी पर बने नए डबल-लाइन रेल ब्रिज को चालू करने के लिए ‘नॉन-इंटरलाकिंग’ (NI) का काम करने की वजह से किए जा रहे हैं. ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) के अनुसार, इस 14 दिन के दौरान होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से 845 ट्रेन सर्विस पर असर पड़ेगा. इनमें कुछ ट्रेनें रद्द होंगी, कुछ का रूट बदला जाएगा और कुछ को बीच में ही रोक दिया जाएगा या वहीं से शुरू किया जाएगा. ईस्ट सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर (CPRO) सरस्वती चंद्र ने बताया कि काम के दौरान अलग-अलग तारीखों पर 338 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 384 ट्रेनों का रूट बदला जाएगा, 56 ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया जाएगा और 67 ट्रेनों को बीच के स्टेशन से ही शुरू किया जाएगा.

इंडियन रेलवे यह काम क्यों कर रही है?

ओडिशा टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गंगा पर बने नए डबल-लाइन रेल ब्रिज को मौजूदा रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए NI का काम किया जा रहा है. यह नेटवर्क इन जगहों पर है:

अपर हाथीदह जंक्शन

ताल जंक्शन

रामपुर डुमरा

दिनकर ग्राम सिमरिया

बरौनी जंक्शन

CPRO के अनुसार, गंगा पर बने मौजूदा ब्रिज पर सिर्फ़ एक ही रेलवे लाइन है और तकनीकी वजहों से इसे डबल नहीं किया जा सकता. रेल कनेक्टिविटी और क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, इंडियन रेलवे ने 2015-16 के रेल बजट में 1,491.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक समानांतर डबल-लाइन रेल ब्रिज बनाने को मंज़ूरी दी थी.

असर पड़ने वाली ट्रेन सर्विस का ब्योरा

21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक NI के काम के दौरान ट्रेन सर्विस पर इस तरह असर पड़ेगा:

338 ट्रेनें रद्द

384 ट्रेनों का रूट बदला गया

56 ट्रेनों को बीच में ही रोका गया

67 ट्रेनों को बीच के स्टेशन से शुरू किया गया

रद्द की गई ट्रेनों में कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें, पैसेंजर सर्विस और स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं जो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पड़ोसी राज्यों से होकर गुज़रती हैं. रद्द की गई ट्रेनों की तिथिवार सूची

20 सितंबर, 2026 – 6 ट्रेनें

04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल स्पेशल, 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, 13121 कोलकाता-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, 13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस और 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस.

21 सितंबर, 2026 – 12 ट्रेनें

04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी स्पेशल, 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, 13122 गाज़ीपुर सिटी-कोलकाता एक्सप्रेस, 13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस, 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस, 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस, 63204 मोकामा-किउल पैसेंजर, 63275 किउल-पटना पैसेंजर और 63276 पटना-किउल पैसेंजर.

22 सितंबर, 2026 – 13 ट्रेनें

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, 13127 कोलकाता-आरा एक्सप्रेस, 13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस, 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस, 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस, 63204 मोकामा-किउल पैसेंजर, 63275 किउल-पटना पैसेंजर और 63276 पटना-किउल पैसेंजर.

23 सितंबर, 2026 – 15 ट्रेनें

04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल स्पेशल, 05096 मऊ-कोलकाता एक्सप्रेस, 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, 13128 आरा-कोलकाता एक्सप्रेस, 13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस, 13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस, 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस, 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस, 63204 मोकामा-किउल पैसेंजर, 63275 किउल-पटना पैसेंजर और 63276 पटना-किउल पैसेंजर.

24 सितंबर, 2026 – 21 ट्रेनें

03230 पटना-खोरधा रोड जंक्शन स्पेशल, 04186 आसनसोल-विरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी स्पेशल, 05060 लालकुआ-कोलकाता स्पेशल, 05095 कोलकाता-मऊ स्पेशल, 09033 उधना-मालदा टाउन स्पेशल, 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, 13127 कोलकाता-आरा एक्सप्रेस, 13155 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस, 13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस, 13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस, 13423 भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस, 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस, 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस, 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस, 63204 मोकामा-किउल पैसेंजर, 63275 किउल-पटना पैसेंजर और 63276 पटना-किउल पैसेंजर.

25 सितंबर, 2026 – 24 ट्रेनें

03229 खुर्दा रोड जंक्शन-पटना स्पेशल, 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, 13043 हावड़ा-रक्सौल एक्सप्रेस, 13128 आरा-कोलकाता एक्सप्रेस, 13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस, 13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस, 13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस, 13429 मालदा टाउन-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, 13507 आसनसोल-गोरखपुर एक्सप्रेस, 15236 दरभंगा-हावड़ा एक्सप्रेस, 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस, 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस, 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस, 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस, 22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस

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