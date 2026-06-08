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IRCTC Ticket Booking: ट्रेन में चाहिए मनपसंद सीट? टिकट बुक करते समय इन बातों का रखें ख्याल

IRCTC Ticket Booking: अगर आप ट्रेन से सफर करते रहते हैं लेकिन आपको आपके मन पसंद की सीट नहीं मिलती है तो हम आपके लिए एक तरीका लेकर आए है जिसे अपनाने से आपको आपके मन की सीट मिल जाएगी.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 8, 2026 1:34:50 PM IST

IRCTC Ticket Booking: ट्रेन में चाहिए मनपसंद सीट? टिकट बुक करते समय इन बातों का रखें ख्याल


IRCTC Ticket Booking: आज-कल के समय में हर कोई ट्रेन से सफर करना पसंद करता है. ऐसे में अक्सर लोगों का मन होता है कि उन्हें उनकी पसंद की सीट मिल जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को ऊपर की सीट मिल जाती है तो कभी बीच वाली. ऐसे में लोगों को दिक्कत तब होती है जब आपके साथ कोई बुजुर्ग इंसान हो. अगर आप आईआरसीटीसी (IRCTC) की ऐप या वेबसाइट पर टिकट बुक कर रहे हैं तो कुछ ऑप्शंस का यूज करने से आपको अपने मन की सीट मिल सकती है. ऐसे में आपको किसी और से सीट बदलने के लिए कहना भी नहीं पड़ेगा.

टिकट बुक करने से पहले क्या करना चाहिए?

ट्रेन टिकट बुक करते समय, समय बचाने के लिए IRCTC अपने यात्रियों को ‘मास्टर लिस्ट’ फीचर उपलब्ध कराता है. इस सुविधा की मदद से आप पहले से ही यात्रियों की जानकारी अपने अकाउंट में सेव कर सकते हैं. 

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  • इसके लिए IRCTC वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करें.
  • फिर ‘My Account’ सेक्शन में जाकर ‘My Master List’ ऑप्शन चुनें.
  • यहां टAdd Passengerट पर क्लिक करके यात्री का नाम, उम्र, लिंग और पसंदीदा बर्थ (जैसे लोअर बर्थ) दर्ज करें और जानकारी सेव कर दें.
  • इसके बाद टिकट बुकिंग के दौरान बार-बार पूरी जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सेव की गई डिटेल्स एक क्लिक में इस्तेमाल की जा सकेंगी.

टिकट बुकिंग के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

जब आप टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पैसेंजर डिटेल्स वाले पेज पर पहुंचते हैं, तो वहां ‘Berth Preference’ का ऑप्शन दिखाई देता है. कई यात्री जल्दबाजी में इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, जिसके कारण सिस्टम उपलब्धता के अनुसार कोई भी सीट आवंटित कर देता है. यदि आपको लोअर, मिडिल या अपर बर्थ में से किसी विशेष बर्थ की जरूरत है, तो इसे जरूर चुनें.

इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट बुक करते समय ‘Lower Berth/Senior Citizen’ कोटा का चयन करना फायदेमंद हो सकता है. ये सुविधा निर्धारित आयु सीमा पूरी करने वाले यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर लोअर बर्थ मिलने की संभावना बढ़ाती है.

 ग्रुप टिकट में लोअर बर्थ और एक ही कोच की सुविधा

यदि आप परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं और चाहते हैं कि समूह में कम से कम एक यात्री को लोअर बर्थ मिले, तो टिकट बुकिंग के दौरान ‘Book only if at least one lower berth is allotted’ ऑप्शन चुन सकते हैं. इस स्थिति में टिकट तभी कन्फर्म होगी जब ग्रुप के किसी सदस्य को लोअर बर्थ मिल रही हो.

इसी तरह, यदि आप चाहते हैं कि सभी यात्रियों की सीटें एक ही कोच में हों, तो ‘Book only if berths are allotted in same coach’ ऑप्शन को एक्टिव करें. इससे यात्रा के दौरान परिवार या ग्रुप के सदस्यों को अलग-अलग डिब्बों में बैठने की परेशानी नहीं होगी और सफर अधिक आरामदायक बनेगा.

 

Tags: Indian RailwaysIRCTC ticket bookingTrain Ticket TricksTrain Travel Tips
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