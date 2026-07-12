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रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! IRCTC की नई वेबसाइट में मिलेंगे 4 बड़े बदलाव, अब मिनटों में बुक होगी ट्रेन टिकट

भारतीय रेलवे की जल्द नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली है. इससे रेल यात्रियों को काफी राहत होने वाली है. कहा जा रहा है कि ये वेबसाइट बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है. नई वेबसाइट का मकसद टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा आसान, तेज और यूजर फ्रेंडली बनाना है.

By: Deepika Pandey | Published: July 12, 2026 11:30:43 AM IST

आईआरसीटीसी बीटा वर्जन
आईआरसीटीसी बीटा वर्जन


IRCTC Beta Version: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. रेलवे मंत्रालय जल्द ही IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है. नई वेबसाइट का मकसद टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा आसान, तेज और यूजर फ्रेंडली बनाना है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने जयपुर स्थित मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) के दौरे के दौरान बताया था कि नई IRCTC वेबसाइट जुलाई में लॉन्च की जाएगी.

हाल ही में IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) के अधिकारियों ने MNIT के छात्रों को वेबसाइट का बीटा वर्जन दिखाया. लॉन्च से पहले छात्रों से वेबसाइट को लेकर सुझाव और फीडबैक भी लिया गया, ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके.

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नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से जोड़ी जा रही वेबसाइट

रेलवे के मुताबिक, नई IRCTC वेबसाइट को भारतीय रेलवे के नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) से जोड़ा जा रहा है. रिजर्वेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए वेबसाइट का पूरी तरह तैयार वर्जन आने में अभी कुछ महीने लग सकते हैं.

नई IRCTC वेबसाइट में मिलेंगे ये 4 बड़े बदलाव 

  • नई वेबसाइट में अनावश्यक कैप्चा, पॉप-अप, चमकते ग्राफिक्स और ध्यान भटकाने वाले एलिमेंट्स कम कर दिए जाएंगे. इससे वेबसाइट का इस्तेमाल करना पहले से आसान होगा.
  • अब यात्रियों को अलग-अलग क्लास में सीट देखने की जरूरत नहीं होगी. एक ही स्क्रीन पर सभी क्लास की सीट उपलब्धता दिखाई जाएगी.
  • नई वेबसाइट में टिकट बुक करने के लिए पहले की तुलना में कम स्टेप्स होंगे. इससे पूरी बुकिंग प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी.
  • यात्रियों की डिटेल्स सेव रहेंगी, जिससे अगली बार टिकट बुक करते समय बार-बार वही जानकारी भरनी नहीं पड़ेगी.
  • भारतीय रेलवे अपने करीब 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड कर रहा है. इस नए सिस्टम पर लंबे समय से काम चल रहा है और इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा.

क्या होगा फायदा?

गौरतलब है कि भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा साल 2002 में शुरू की थी. आज देश में करीब 88 प्रतिशत ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं. ऐसे में नई वेबसाइट और नया रिजर्वेशन सिस्टम यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा.

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